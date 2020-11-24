Хроники ледяного плена – как Владивосток пережил первый «зимний» циклон

Кроме того, в общежития могут приехать пожить студенты и сотрудники университета, лишённые отопления и электричества. Для этого им нужно подать заявку в Единый контактный центр по телефону или с корпоративной почты, после чего служба размещения вуза предоставит им места. В то же время студенты, застрявшие на материке из-за перекрытия Русского моста, получили места в городских общежитиях ДВФУ.