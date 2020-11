Хроники ледяного плена – как Владивосток пережил первый «зимний» циклон

Четверг, 19 ноября, совершенно точно войдет в новейшую историю краевого центра наряду со снегопадом 18 ноября 2017 года.

Однако, в отличие от событий трехлетней давности, циклон 2020 года жителям Владивостока стоил не потраченных в многокилометровых пробках нервов. Цена оказалась выше: жизнь без электроэнергии, водоснабжения, отопления. Толщина – запредельна О том, что 19 ноября будет сложным, МЧС Приморского края начало предупреждать в понедельник, 16 ноября. Первые СМС пришли на телефоны владивостокцев 17 ноября, во вторник. Впрочем, мало кто верил, что ситуация окажется настолько тяжелой. Но вторая половины среды, 18 ноября, все сомнения опровергла: сильный дождь, с которого все началось, уже через несколько часов превратился в ледяную глазурь на домах, машинах, лестницах и деревьях. Уже на следующий день, в четверг, 19 ноября, погодный феномен попытался объяснить главный приморский синоптик Борис Кубай. Причина происходящего — столкновение двух воздушных масс: тёплой и холодной. Их битва как раз развернулась над Приморским краем. Циклон вынес с юга тепло, а антициклон принёс холод. При их встрече образовалась тёплая воздушная масса сверху, способствующая формированию облаков и осадков. А снизу сконцентрировалась холодная воздушная масса. — Над землей держалась температура -1, -2, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса — +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной, — заявил Борис Кубай. По его словам, толщина обледенения проводов и деревьев в Приморье достигла аномальных значений. Зарегистрирован чрезвычайно высокий показатель — 12 сантиметров. — Ничего подобного в Приморье не наблюдалось последние 30 лет. За 24 часа в некоторых муниципалитетах выпало от 2,5 до 3 месячных норм осадков. Особенно пострадали Хорольский и Пограничный районы, — отметил синоптик. В четверг, 19 ноября уже покрытые льдом поверхности густо припорошил снежок. Как итог - не выдержали не только ветви деревьев, но и провода — часть обрушилась на землю, часть – просела, представляя серьезную угрозу здоровью и безопасности владивостокцев. Аварийный день Четверг, 19 ноября, стал «черным» для многих жителей краевого центра. Практически одновременно пропал интернет, водоснабжение, отопление и электроэнергия. Причина — массовые аварии. Более 150 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе остались без электричества. В части домов нет отопления и воды. Нарушена работа 17 социально значимых объектов. По предварительным подсчетам, ущерб от ледяного дождя обошелся Приморью в 80 миллионов рублей. Во Владивостоке самый сильный удар пришелся на Первомайский район. Именно здесь люди остались одновременно без всего — электричества, воды, тепла. Граница между «царством света», то есть центром, и «миром тьмы», то есть Чуркиным, проходит по середине Золотого моста. Практически с первого дня непогоды стало очевидно, что положение сложное. И уже 20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального значения. — Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме — около 150 тысяч человек до сих пор остаются без света, воды и тепла. Ситуация ухудшается. В первую очередь необходимо обеспечить подачу электроэнергии на насосные станции систем водоснабжения, котельные, организовать работу по расчистке улиц, оказать помощь энергетикам по устранению аварий, — подчеркнул глава Приморья. Пятница, суббота и воскресенье кардинальных перемен не принесли: Чуркин и Патрокл без света, равно как и жители Хасанского, Яковлевского, Шкотовского, Михайловского, Черниговского, Анучинского, Надеждинского районов и Артемовского городского округа. К вечеру 21 ноября удалось подключить станцию Загородная, что позволило запитать дома Артёма и ближайшего муниципального района. По данным ДРСК, к вечеру 22 ноября к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра. Без света остаются порядка 60 тысяч жителей Владивостока. В этот же вечер стало известно, что для максимально эффективной координации всех служб жизнеобеспечения, что необходимо для решения проблем Приморья, будет создана рабочая группа. В неё войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Накормить всех Чтобы поддержать жителей, во всех муниципалитетах начали открывать пункты временного размещения и пункты приема граждан. Владивосток и Артем оказались первые на очереди. В городе-спутнике краевого центра работает три пункта прима. Здесь жители города, оставшиеся без электроэнергии, могут получить горячее питание и зарядить гаджеты. Во Владивостоке с 21 ноября в школах, расположенных в спальных районах, заработали точки, где можно накормить детей. Работают они круглосуточно. В пунктах организован обогрев, вода, питание, психологическая помощь. В соцсетях начали появляться объявления от владельцев кафе, салонов красоты, фитнесс-центров с предложениями всем, кому нужно, приходить погреться, попить чай и подзарядить гаждеты. Правда, на фоне всеобщего единения, в городе появились и те, кто готов нажиться на беде людей. Пользователи соцсетей застали за этим занятием даже подростков. «Какая-то мелочь продаёт бабулям свечи и газовые баллоны на Окатовой. Такие маленькие, а уже барыги. Перевелись тимуровцы… перевелись…» — посетовал автор фотографии, размещенной в одном из Телеграм-каналов. Жители микрорайона Окатовой отмечают, что уличные картины вызывают смешанные чувства. На одной и той же площади можно увидеть полевую кухню, с которой людям бесплатно раздают еду, и торговцев, взвинтивших цены на газовые печки и баллоны — сейчас их стоимость доходит до 400 рублей, тогда как ещё три дня назад этот товар лежал в сетевых магазинах по 70-75 рублей. Прочувствовав конъюнктуру, предприимчивые рыночные торговцы тут же выехали в обесточенный Первомайский район Владивостока с актуальным товаром. Выжить вопреки Обледеневшие междомовые проходы, сваленные по обочинам ветки, лежащие по дорогам ледяные глыбы — к работе коммунальных служб вопросов всегда много. Однако ситуация столь серьезна, что администрация Владивостока обращается к жителям города с просьбой принять участие в освобождении краевого центра от ледового плена. Объявление появилось в официальном инстаграм-аккаунте мэрии. Горожан, готовых посильно поучаствовать в уборке города, просят звонить по телефону специальной горячей линии: 2-614-380. Их данные запишут, а затем определят фронт работ. Однако под призывом администрации и его перепостами в других инстаграм-пабликах сразу же возникло множество неодобрительных комментариев, суть которых сводится к одному: за работу нужно платить. «Лихо же вы переложили на плечи неравнодушных людей свою работу, лихо! Платите людям за эту работу! Хватит уже пользоваться сознательностью горожан!» — пишет одна из жительниц Владивостока. Есть и менее категоричные отклики от тех, кто готов помочь: «Привезите смесь, мы сами разбросаем. От Добровольского, 15 до Добровольского 37. Лёд, не можем отбить, завтра на работу, выйти нельзя» — пишут люди. «Я могу сам во дворе попилить упавшие деревья? А то мало ли, привлекут за незаконную рубку» — сомневается ещё один комментатор. Ответов пока нет. Островные обитатели Еще одна проблема, которую принес Владивостоку ледяной дождь, стала наледь на вантах Русского моста, связывающего материк и остров. Глыбы льда, обрушиваясь вниз, выбивали куски асфальта и создавали реальную угрозу для жизни людей. Причина — особенности моста, ванты которого сходятся сверху. То есть лед летит непосредственно на проезжую часть. Поэтому было принято решение закрыть автомобильное и автобусное движение на остров. Через очень короткий промежуток времени было открыто паромное сообщение. Однако желающих уехать на материк оказалось так много, что на паром скопилась большая очередь. Причем как вечером, 21 ноября, так и утром 22-го. Первый рейс от причала № 30 паром «Босфор Восточный» выполнил в 7 часов утра. Далее были назначены рейсы на 9, 11 и 13 часов — с интервалом в 2 часа. С пирса в поселке Поспелово паром отходил в 8, 10 и 12 часов. За один рейс плавсредство может перевезти около 20 автомашин. Желающих выбраться с Русского острова гораздо больше — пользователи Инстаграма выложили в соцсеть видео, где запечатлена длинная очередь машин. Видео сопровождает надпись «Очередь на паром надо с ночи занимать». Информации о том, когда будет открыт мост, пока нет. Те же, кто не смог выбраться с острова, нашли приют в ДВФУ. Как сообщает пресс-служба университета, сейчас в кампусе на острове размещён уже 281 человек, в том числе студенты, сотрудники вуза и просто обычные горожане, застрявшие на острове. Кроме того, в общежития могут приехать пожить студенты и сотрудники университета, лишённые отопления и электричества. Для этого им нужно подать заявку в Единый контактный центр по телефону или с корпоративной почты, после чего служба размещения вуза предоставит им места. В то же время студенты, застрявшие на материке из-за перекрытия Русского моста, получили места в городских общежитиях ДВФУ. Примерная нормализация ситуации ожидается к среде, 25 ноября, то есть через неделю после начала разгула стихии. Однако приморская погода еще может преподнести очередные сюрпризы. Ольга Ильченко

