Суд в Приморье освободил из-под ареста верующих, обвиняемых в экстремизме

Адептам запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы" избрали новую меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении

Следователь уже избрал адептам запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы» новую меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении 19 ноября 2019 года Приморский краевой суд не нашел оснований для продления домашнего ареста Алексея Трофимова, Ольги Панюты и Ольги Опалевой. На следующий день суд освободил также Дмитрия Малеваного. Встречные доводы следователя о том, что подозреваемые могут скрыться, суд признал голословными. Пресс-секретарь крайсуда Яна Шеремета подтвердила информацию. Все четверо фигурантов являются адептами Свидетелей Иеговы, жители Спасска-Дальнего. 12 ноября прошлого года Следственное управление СКР по Приморью сообщило, что в отношении жителя Спасска-Дальнего возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). «По версии следствия, в период с 16 апреля 2018 по настоящее время подозреваемый в нарушение решения Верховного Суда РФ, организовал на территории города Спасска-Дальнего, продолжение деятельности местной запрещённой религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации, в связи с осуществлением экстремистской деятельности», - говорилось в заявлении ведомства. Всего под следствием оказалось четверо жителей Спасска-Дальнего, они находились под домашним арестом около года. По данным сайта «Свидетели Иеговы в России», в октябре 2019 года у Ольги Опалевой случился инсульт в конвойном автомобиле. Тем не менее она не могла покидать свой дом и была вынуждена носить электронный браслет на парализованной ноге. Алексей Ананьев, адвокат Ольги Опалевой на заседании крайсуда 19 ноября сообщил, что в мотивировочной части решения суда об отказе в продлении домашнего ареста сказано, что следствие не представило доказательств доводам, что обвиняемая может скрыться, воспрепятствовать производству по делу, оказать давление на свидетелей и т.д. По словам представителя СКР по Приморью Авроры Римской, следователь уже избрал всем четверым фигурантам новую меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 20 апреля 2017 года Верховный суд признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил деятельность на территории России. В августе того же года все организации «Свидетелей Иеговы» внесли в список запрещенных. После этого против представителей секты в массовом порядке стали возбуждаться уголовные дела. Алексей ЧЕРНЫШЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter