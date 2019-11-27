Суд в Приморье освободил из-под ареста верующих, обвиняемых в экстремизме

Всего под следствием оказалось четверо жителей Спасска-Дальнего, они находились под домашним арестом около года. По данным сайта «Свидетели Иеговы в России», в октябре 2019 года у Ольги Опалевой случился инсульт в конвойном автомобиле. Тем не менее она не могла покидать свой дом и была вынуждена носить электронный браслет на парализованной ноге.