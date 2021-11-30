Он мне не племянник: Джамбулат Текиев «открестился» от задержанного работника Краевой парламентарий сообщил, что не состоит в родстве с задержанным за вымогательство Исмаилом Абакаевым, генеральным директором компании Текиева «ДВ -Трак».

На минувшей неделе стало известно, что бандитов, вымогавших деньги у дальнобойщиков на приморской границе, заключили под стражу. В октябре трое фигурантов дела были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Среди злодеев оказался человек, которого «новые медиа» сходу окрестили племянником депутата Законодательного собрания Приморья Джамбулата Текиева. Первым об этом проинформировал телеграм-канал Amur Mash со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Именно они якобы сообщили, что родственник заместителя председателя краевого парламента оказался среди задержанных за вымогательство и блокировку фур на границе с КНР в Приморье. Там же были размещены и фото подозреваемых. По мнению редакции Amur Mash, вымогательством занимались: Исмаил Абакаев – племянник депутата Джамбулата Текиева;

Михаил Аксёнов – некогда судимый за вымогательство и разбой;

Евгений Удовиченко- предприниматель, владелец автобизнеса. По версии следствия, члены ОПГ орудовали на границе с Китаем в районе Уссурийска, Пограничного, Краскино. Они искусственно создавали очередь и требовали с водителей большегрузов плату за проезд в сумме от 100 до 200 тысяч рублей. За отказ грозили расправой и порчей имущества. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статье о вымогательстве. В настоящее время подозреваемые арестованы на два месяца. Позже депутат Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев заявил, что не состоит в родстве с одним из подозреваемых в вымогательстве на погранпереходах. Арестованный в составе ОПГ вымогателей Исмаил Абакаев – генеральный директор принадлежащего народному избраннику ООО «ДВ-Трак». Об этом Джамбулат Текиев сообщил сетевому изданию «Восток-Медиа». – Вообще он мне не племянник и не родственник, а просто человек, который работает в моей компании. У меня по городу, если спросить – очень много племянников. Все считают своим долгом сказать, что они мои племянники. Есть такое дело, – объяснил Текиев. Председатель комитета Заксобрания региона по региональной политике, законности и международному сотрудничеству также высказал мнение относительно того, в чём подозревают гендиректора его компании. – Вымогал – не вымогал, думаю, правоохранители разберутся. Смысла торопиться нет. Посмотрим, – сказал депутат. Напомним, 8 октября, в день задержания «племянника», депутат Джамбулат Текиев был переизбран на пост заместителя председателя Законодательного собрания региона – эту должность он занимает уже с 2016 года. И примечательная деталь о «родственнике» депутата Исмаиле Абакаеве: ранее он руководил ООО «Автомобильный переход Краскино». Это инфраструктурный объект как раз на одном из погранпереходов, где, по версии следствия, орудовала ОПГ вымогателей.

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