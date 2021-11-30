В Приморье медведь-шатун, на которого устроили облаву, напал на охотника

Сегодня в 9.30 в дежурную часть Артёму обратился местный житель. Мужчина рассказал, что по улице Сиреневой бегает медведь. Дикое животное уже напало на женщину, которая с многочисленными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения.