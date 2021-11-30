В Приморье медведь-шатун, на которого устроили облаву, напал на охотника

Сегодня в 9.30 в дежурную часть Артёму обратился местный житель. Мужчина рассказал, что по улице Сиреневой бегает медведь. Дикое животное уже напало на женщину, которая с многочисленными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции Артёма, а также отдела вневедомственной охраны, представители Охотнадзора. Была оцеплена территория, прилегающая к месту происшествия, но поиски косолапого осложнял обильный снегопад.
Когда медведя всё же обнаружили, он напал на сотрудника Охотнадзора и поранил ему руку. Охотники обезвредили животное.