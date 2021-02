Многострадальный жилищный кооператив во Владивостоке обещают достроить

Восемь многоквартирных домов жилищно-строительного кооператива «Остров» будет достраивать НО «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края». Документ от правления ЖСК о признании объекта проблемным находятся на стадии рассмотрения.

ЖСК «Остров», предназначенный для 378 семей преподавателей Дальневосточного федерального университета, ученых Дальневосточного отделения РАН и многодетных обратился за поддержкой Правительства Приморского края, поскольку выяснилось, что предварительно заявленная в 2018 году стоимость завершения строительства всех объектов ЖСК «Остров» не соответствует необходимой сумме по оценке на 2020 год, в связи с этим выявлен дефицит денежных средств, предоставленных АО «ДОМ.РФ» в качестве безвозмездной помощи. «В декабре 2020 года все денежные средства финансовой помощи были переведены на номинальные счета ЖСК „Остров“. Но, к сожалению, из-за задержки в предоставлении средств возник дефицит бюджета на завершение строительства. Поддержка Правительства Приморского края в части финансирования позволит успешно завершить проект», — отметил председатель правления ЖСК «Остров» Иван Нагорный. Как сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края», курирующем проект по завершению строительства социального объекта, общая сумма недостающих средств станет известна после прохождения госэкспертизы. Предполагается направить ее из бюджета региона. Кроме того, в ЖСК «Остров» есть ряд непроданных жилых площадей, суммы от продаж которых также могут быть использованы для завершения строительства домов. «Обращение в фонд является способом получения финансирования и завершения строительства объекта в ближайшее время. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс рассмотрения документов», — подчеркнула заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края» Оксана Немцева. Напомним, по итогам 2020 года заключены договоры с новым генеральным подрядчиком (ООО «СУ-107») и техническим заказчиком (КППК «Примкрайстрой») ЖСК «Остров». «Ведется работа по передаче строительной площадки. Уже переданы первый и пятый участки — это 104 дома, генеральный подрядчик начал и ведет строительные работы на этих участках в соответствии с графиком. В мае нынешнего года должны быть завершены строительно-монтажные работы на 42 домах первой очереди. Еженедельно проводятся совещания с участием губернатора», — подчеркнули в корпорации. Вопрос о необходимости завершения строительства на острове Русский домов ЖСК «Остров» глава Приморского края Олег Кожемяко поднял на совещании с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным 1 октября 2020 года. Еще ранее было дано поручение Премьер-министра Михаила Мишустина направить 1,6 миллиарда рублей на решение этого вопроса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter