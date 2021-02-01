Многострадальный жилищный кооператив во Владивостоке обещают достроить

«Ведется работа по передаче строительной площадки. Уже переданы первый и пятый участки — это 104 дома, генеральный подрядчик начал и ведет строительные работы на этих участках в соответствии с графиком. В мае нынешнего года должны быть завершены строительно-монтажные работы на 42 домах первой очереди. Еженедельно проводятся совещания с участием губернатора», — подчеркнули в корпорации.