Юрий Трутнев дал поручение разобраться с подрядчиками строительства в Снеговой Пади

Юрий Трутнев дал поручение разобраться с подрядчиками строительства в Снеговой Пади

Сегодня, 17:15РынкиPhoto: Правительство Приморского краяДольщики жалуются, что во введенных в эксплуатацию домах жить невозможно
Как сообщил «Золотому Рогу» источник в полпредстве региона, вице-премьер правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев накануне дал поручение губернатору Приморья Олегу Кожемяко лично проконтролировать качество застройки жилых домов в комплексе Д микрорайона Снеговая Падь во Владивостоке.

Полпред обратил внимание губернатора на жалобы дольщиков и их публикации в социальных сетях и мессенджерах, где люди рассказывают о недобросовестной работе генерального застройщика.

Дольщики жалуются, что во введенных в эксплуатацию домах жить невозможно: лифты не работают, батареи текут, фасад не доделан. В остальных зданиях комплекса стройка практически не ведется, хотя их так же должны были сдать еще в декабре прошлого года.

Юрий Трутнев поручил взять ситуацию под личный контроль губернатора и закончить строительство жилого комплекса в ближайшее время и в соответствии со всеми нормативами.

Напомним, в декабре 2020 года был подписан акт ввода в эксплуатацию дома № 26 в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Многоквартирный жилой дом, который с 2017 года считался проблемным объектом, удалось достроить благодаря государственному финансированию и деятельности краевого Фонда поддержки обманутых дольщиков. В доме проживают 234 семьи, почти все из которых приобрели квартиру по государственной программе «Жилье для российской семьи».

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