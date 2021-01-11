Одна из крупнейших торговых сетей Приморья закрывает магазин

Одна из крупнейших торговых сетей Приморья закрывает магазин

Сегодня, 12:33
Рынки
По информации «Золотого Рога», одна из крупнейших сетей супермаркетов «Фреш 25» закрывает свой магазин во Владивостоке.

14 января в Ленинском районе будет ликвидирован магазин на ул. Олега Кошевого. На данный момент практически весь ассортимент товаров убран с полок или продан, большинство полок пустуют, а собственное производство останавливается.

С 15 января всех работников попросили написать заявления на увольнение, об их сокращении речи не идет.

Заметим, что в этом районе на сегодняшний день в шаговой доступности не осталось подобных супермаркетов. Ранее на месте магазина сети «Три Кота» открылся «Мегаопт», однако и он дышит на ладан, не балует население ассортиментом и находится, вероятно, в режиме допродажи товара. Торговые площади там не используются в полном объеме уже несколько месяцев.

К слову, открытый на месте ликвидированного магазина «В-Лазер» на Океанском проспекте в районе ост. «Дальпресс» магазин этой сети также, по мнению посетителей, испытывает трудности: площади значительно сокращены от первоначальных объемов, ассортимент сузился.

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