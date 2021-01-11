Одна из крупнейших торговых сетей Приморья закрывает магазин

Заметим, что в этом районе на сегодняшний день в шаговой доступности не осталось подобных супермаркетов. Ранее на месте магазина сети «Три Кота» открылся «Мегаопт», однако и он дышит на ладан, не балует население ассортиментом и находится, вероятно, в режиме допродажи товара. Торговые площади там не используются в полном объеме уже несколько месяцев.