Организатором городского праздника «Фестиваль корюшки» выступили проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и АНО «Туристско-информационный центр» Приморского края. Событие пройдет при поддержке Правительства Приморского края и Администрации Владивостока. Фестиваль корюшки входит в цикл мероприятий, представленных в концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021–2025 годов.
Организаторы рассказали, что миссия фестиваля — превратить любимую зимнюю рыбу в гастрономическую легенду Дальнего Востока и максимально раскрыть ее кулинарный потенциал.
Всего в фестивале примут участие более 20 ресторанов Приморского края. В число участников фестиваля вошли следующие заведения:
– Syndicate-Port Cafe
— Tokyo (во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске)
— Billy’s Pub
— Gastroli Grill
— «Миллионка»
— Tooman
— Brugge Pub
— HUNTER cafe and bowling
— Alaska Urban Grill
— «Пхали-Хинкали»
— PastaMORE
— GUSTO
По многочисленным просьбам участников в этом году в фестивальном меню появятся блюда еще из одной зимней рыбы — наваги. По словам организаторов, во время фестиваля корюшки 2020 гости интересовались, так как до этого два года подряд команда Pacific Russia Food проводила два отдельных фестиваля зимней рыбы: корюшки и наваги. В этом году организаторы приняли решение не ограничивать шефов только корюшкой. Так что в некоторых ресторанах будут специальные фестивальные блюда для любителей наваги.
Ни одно фестивальное меню не обойдется без классической жареной корюшки по специальной промоцене: 100 граммов хрустящей рыбки за 100 рублей.
«Помимо традиционного ресторанного фестиваля было принято решение расширить формат и добавить к ресторанному фестивалю гастрономический праздник на свежем воздухе. Здесь будут вариации приготовления корюшки от шеф-поваров ведущих ресторанов региона, народная рыбалка и другие активности. Мероприятие станет первым в этом году в гастрономическом событийном календаре Приморья», — рассказали в ТИЦ ПК.
Этой зимой гастрономическое событие не ограничивается только ресторанным фестивалем и интегрируется в популярный у горожан зимний праздник «Народная рыбалка». В программе: соревнования по подледной рыбалке, конкурсы, горячий чай и, конечно же, любимая корюшка. Мероприятие состоится в субботу, 23 января, на набережной Спортивной гавани Владивостока.