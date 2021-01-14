По многочисленным просьбам участников в этом году в фестивальном меню появятся блюда еще из одной зимней рыбы — наваги. По словам организаторов, во время фестиваля корюшки 2020 гости интересовались, так как до этого два года подряд команда Pacific Russia Food проводила два отдельных фестиваля зимней рыбы: корюшки и наваги. В этом году организаторы приняли решение не ограничивать шефов только корюшкой. Так что в некоторых ресторанах будут специальные фестивальные блюда для любителей наваги.