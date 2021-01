Традиционный фестиваль корюшки пройдет во Владивостоке и других городах Приморья с 14 по 24 января. В этом году отведать любимую зимнюю рыбу по специальной цене можно будет не только в ресторанах города, но и на спортивном празднике «Народная рыбалка».

Организатором городского праздника «Фестиваль корюшки» выступили проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и АНО «Туристско-информационный центр» Приморского края. Событие пройдет при поддержке Правительства Приморского края и Администрации Владивостока. Фестиваль корюшки входит в цикл мероприятий, представленных в концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021–2025 годов. Организаторы рассказали, что миссия фестиваля — превратить любимую зимнюю рыбу в гастрономическую легенду Дальнего Востока и максимально раскрыть ее кулинарный потенциал. Всего в фестивале примут участие более 20 ресторанов Приморского края. В число участников фестиваля вошли следующие заведения: – Syndicate-Port Cafe — Tokyo (во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске) — Billy’s Pub — Gastroli Grill — «Миллионка» — Tooman — Brugge Pub — HUNTER cafe and bowling — Alaska Urban Grill — «Пхали-Хинкали» — PastaMORE — GUSTO По многочисленным просьбам участников в этом году в фестивальном меню появятся блюда еще из одной зимней рыбы — наваги. По словам организаторов, во время фестиваля корюшки 2020 гости интересовались, так как до этого два года подряд команда Pacific Russia Food проводила два отдельных фестиваля зимней рыбы: корюшки и наваги. В этом году организаторы приняли решение не ограничивать шефов только корюшкой. Так что в некоторых ресторанах будут специальные фестивальные блюда для любителей наваги. Ни одно фестивальное меню не обойдется без классической жареной корюшки по специальной промоцене: 100 граммов хрустящей рыбки за 100 рублей. «Помимо традиционного ресторанного фестиваля было принято решение расширить формат и добавить к ресторанному фестивалю гастрономический праздник на свежем воздухе. Здесь будут вариации приготовления корюшки от шеф-поваров ведущих ресторанов региона, народная рыбалка и другие активности. Мероприятие станет первым в этом году в гастрономическом событийном календаре Приморья», — рассказали в ТИЦ ПК. Этой зимой гастрономическое событие не ограничивается только ресторанным фестивалем и интегрируется в популярный у горожан зимний праздник «Народная рыбалка». В программе: соревнования по подледной рыбалке, конкурсы, горячий чай и, конечно же, любимая корюшка. Мероприятие состоится в субботу, 23 января, на набережной Спортивной гавани Владивостока.

