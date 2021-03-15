Льготная ипотека и COVID-19 подстегнули страховой рынок Приморского края

Льготная ипотека и COVID-19 подстегнули страховой рынок Приморского края

Сегодня, 11:01РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Страховой рынок региона демонстрирует рост
Страховой рынок Приморья в 2020 году показал рост во всех основных сегментах, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией. По сравнению с позапрошлым годом объем собранных премий увеличился на 15% и превысил 11,9 млрд рублей.

Об этом сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Драйвером стало страхование от несчастных случаев и болезней — объем премий вырос вполовину и составил почти 1,7 млрд рублей. Это обусловлено ростом кредитования в связи с реализацией на территории Дальнего Востока ипотечных госпрограмм.

Как отметила советник экономический Аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова, также рынок позитивно отреагировал на появление полисов, покрывающих риски, связанные с заболеванием коронавирусом и его последствиями. В том числе такие полисы предлагали авиакомпании вместе с билетами или при регистрации на рейс.

Среди ключевых сегментов наиболее негативно снижение экономической активности, доходов населения и компаний отразилось на рынке добровольного медицинского страхования. Объем собранных премий уменьшился на четверть и приблизился к 320 млн рублей.

В общей сложности за прошлый год страховщики выплатили приморцам свыше 8,7 млрд рублей, что на 30% больше показателя 2019 года. Преимущественно на динамику повлиял сегмент страхования жизни, объем выплат в котором увеличился более чем в два раза, что связано с массовым завершением ранее заключенных договоров.

«В начале этого года Банк России рекомендовал не продавать гражданам без специальных знаний сложные для понимания продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни. Динамика развития сегмента во многом будет зависеть от готовности страховщиков повышать качество предлагаемых продуктов», — добавила Елена Швецова.

Сюжеты:
Приморье
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