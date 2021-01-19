Путин поручил снять возрастные ограничения по льготным авиаперелетам с Дальнего Востока

Глава государства поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить до 15 марта предложения по расширению программы обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и обратно. При этом особое внимание надо обратить на исключение возрастных ограничений.
«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению „Транспорт“ с учетом ранее данных поручений представить предложения по расширению программ обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений», — говорится в тексте перечня поручений на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по транспорту представить предложения по расширению программы региональных и местных авиаперевозок.