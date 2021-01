В Приморском крае построят 1357 квартир для сдачи в аренду

В 2021 году власти Приморья планируют кратно нарастить темпы реализации программы «Арендное жилье» — заявленные мощности составляют более 1300 квартир для востребованных в отраслях региона специалистов.

В этом году планируется кратно по сравнению с 2020 годом увеличить количество квартир, сданных по программе «Арендное жилье». Предполагается построить 1357 квартир в семи муниципальных образованиях: — Большой Камень (881 квартира); — Уссурийск (228 квартир); — Владивосток (72 квартиры); — село Камень-Рыболов Ханкайского округа (40 квартир); — село Хороль Хорольского округа (40 квартир); — село Чугуевка Чугуевского округа (60 квартир); — село Яковлевка Яковлевского района (36 квартир). Всего же в ближайшие два года в Приморье планируют сдать около 100 тысяч квадратных метров арендного жилья — это почти 2 тысячи квартир на льготных условиях для специалистов края. Квартиры по новому механизму предназначены, прежде всего, для молодых профессионалов, работников бюджетной сферы, узконаправленных специалистов. Не имеющие собственного недвижимого имущества представители этих категорий могут обратиться в администрации своих муниципальных образований. Исключение составляет Владивосток: здесь потребность формируют органы исполнительной власти (ОИВ) Приморского края. Таким образом, работник должен обращаться к своему работодателю: учитель — к директору школы, медработник — к главному врачу, которые в свою очередь направят профильным ОИВам ходатайство о потребности в арендном жилье именно в их учреждении. Первые квартиры по проекту были сданы в 2020 году — ключи от жилья в доме по улице Красного Знамени, 160а, во Владивостоке в ноябре получили 15 семей медработников. Оплата за аренду жилья на 50% ниже среднерыночной цены, сложившейся в муниципальном образовании на дату окончания строительства арендных домов. Расчет стоимости производится на основании отчета независимого эксперта об оценке среднерыночной стоимости аренды в городских округах Приморского края однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных благоустроенных немеблированных квартир в новостройках, без учета коммунальных платежей. Так, согласно полученному отчету независимой оценки в уже сданных квартирах во Владивостоке стоимость аренды составляет 15,5 тысяч рублей в квартирах до 50 квадратных метров, 18 тысяч рублей — в квартирах от 50 до 60,1 квадратных метра, 20 тысяч рублей — в квартирах свыше 60,1 квадратного метра. Кроме того, по решению главы муниципального образования, руководителя предприятия, возможно субсидирование сотруднику части оплаты стоимости аренды. Спустя полгода проживания арендатору будет предоставлено право выкупа арендного жилья (в том числе с возможностью использования льготного ипотечного займа АО «КРЖС»). Справка "ЗР" Программа «Арендное жилье» — новый проект Правительства Приморского края, который призван создать условия для повышения миграционной активности населения и обеспечить приток квалифицированной рабочей силы в экономически эффективные отрасли региона. В тех муниципалитетах, где расположены производства, создаются новые рабочие места и требуются кадры, с 2020 года начата подготовка или строительство многоквартирных жилых домов, предназначенных для сдачи в коммерческий наем специалистам с более выгодными для них условиями.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter