Экстракт приморского «морского огурца» намерены продавать в Азию

Экстракт приморского «морского огурца» намерены продавать в Азию
Экстракт приморского «морского огурца» намерены продавать в Азию
Сегодня, 17:20РынкиФото: pxhere.com
Произведенную в Приморском крае биологически активную добавку (БАД) Омега-3 с экстрактом трепанга намерены экспортировать в Азию. Товар уже успел хорошо зарекомендовать себя на Дальнем Востоке, а также в нескольких регионах России.

«На данном этапе мы планируем сотрудничество со странами АТР. Китайцы, например, знают и любят трепанг», — рассказал гендиректор ООО «Дальневосточное качество» Виталий Зорин.

Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты, которые играют важную роль в здоровом питании человека. Изготовитель утверждает, что добавка укрепляет иммунитет.

БАД производит приморская компания ООО «Дальневосточное качество» из «морского огурца» — трепанга. При помощи специального оборудования из моллюска выпаривают ценные вещества — тритерпеновые гликозиды. Полученный продукт фасуется при помощи автоматики. Каждая капсула имеет строго одинаковый размер, объем с точно отмеренным количеством БАДа и упакована в индивидуальную ячейку.

С выходом на международный рынок компании помог центр «Мой бизнес». Для продвижения на азиатский рынок специалисты создали презентацию, перевели ее на китайский язык и приступили к активному поиску потенциальных партнеров.

Их старания увенчались успехом. На первичный переговорах с китайской стороной удалось подписать четыре меморандума.

На следующем этапе нужно будет серифицировать продукт в Китае. Специалисты «Моего бизнеса» собирают всю необходимую информацию о предъявляемых требованиях к экспортному товару, мониторят ценовую политику и выбирают концепцию позиционирования продукта на рынке.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

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