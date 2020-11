Цифровизация – драйвер развития Дальнего Востока!

Директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов - о том, как регион шагает в ногу со временем

Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов - о том, как регион шагает в ногу со временем Совет Федерации и «Ростелеком» 18 октября заключили соглашение о совместном развитии сквозных цифровых технологий в регионах РФ. Это будет способствовать внедрению инновационных технологий и применению результатов нацпроекта «Цифровая экономика» в приоритетных отраслях экономики в регионах России. Первым продуктом совместной работы станет рейтинг цифровизации регионов. В интервью газете «Золотой Рог» вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ рассказал, как в регионе набирает ход развитие так называемых «умных» технологий. - Александр Евгеньевич, какова специфика цифровизации российского Дальнего Востока? - Современные технологии позволяют сократить расстояния и устранить цифровое неравенство. Поэтому для Дальнего Востока с его огромной территорией и низкой плотностью населения это направление первостепенно. Новые технологии, внедряемые «Ростелекомом», - Единая биометрическая система, мультимедийная система развлечений Wink - требуют от пользователей минимума технических средств и даже цифровых навыков. Достаточно иметь одно умное устройство - для большинства дальневосточников это смартфон - и доступ к интернету, чтобы начать пользоваться новыми цифровыми сервисами. «Ростелеком» развивает не только проводной интернет, прокладывая волоконно-оптические сети на всей территории Дальнего Востока, но и предоставляет услуги мобильной связи и мобильного интернета. А значит, дальневосточники могут пользоваться новейшими сервисами в любом удобном месте. Цифровые технологии позволяют жителям Южных Курил и удаленных северных поселков получать все те же услуги, что и, к примеру, жителям крупных городов. Благодаря этому уровень цифровизации на Дальнем Востоке уже сегодня выше, чем в отдельных странах. Интеллектуальное видеонаблюдение, биометрия, высокоскоростной интернет по умеренным ценам и ставшие такими привычными PayPass, мобильный банкинг и недорогая связь 4G LTE - в Западной Европе и Северной Америке эти цифровые технологии доступны только жителям крупных городов. То, что для большой части мира пока остается цифровым будущим, на Дальнем Востоке уже стало настоящим. Парадоксально, но одним из условий успеха внедрения цифровых технологий на Дальнем Востоке - помимо объединения усилий бизнеса, государства и местных органов власти - является то, что новым цифровым решениям не нужно вытеснять старые. Отсутствие развитой системы банкоматов и огромные расстояния между отделениями банков на севере Дальнего Востока предопределили успех мобильного банкинга. Дальневосточникам не нужно перестраиваться, чтобы вместо похода в кино или библиотеку начать пользоваться цифровыми сервисами, - ведь зачастую ближайшие кинотеатр или библиотека находятся за сотни километров. Можно сказать, что большие расстояния и малая плотность населения - факторы, которые принято считать негативными, - становятся благодатной почвой для цифровизации российского Дальнего Востока. Досье газеты «Золотой Рог» В нацпроекте «Цифровая экономика» выделяют девять сквозных цифровых технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки «больших данных» (big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект. - Какие проекты компании в регионе вы бы выделили? - Этот год мы начали масштабно - запуском подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Курильские острова» (в феврале 2019). Новая линия соединила Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селами Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан). У жителей Курильских островов появилась возможность скачивать неограниченный объем информации и пользоваться цифровыми сервисами «Ростелекома» точно так же, как ими пользуются на материке. В фокусе внимания сейчас - строительство инфраструктуры и оказание услуг доступа к сети интернет для социально значимых объектов. Работа ведется по государственному контракту в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». По Дальнему Востоку у «Ростелекома» заключены контракты в 7 регионах – Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Сахалинская, Магаданская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. В период с 2019 по 2021 годы планируется организация услуг связи для 2 496 социально значимых объектов. На текущий момент мы подключили 625 таких точек. В сентябре в ходе V Восточного экономического форума (ВЭФ) мы подписали соглашение о создании Дальневосточного центра Киберполигона ПАО «Ростелеком» в центре цифрового развития ДВФУ. Это один из ключевых результатов Федерального проекта «Информационная безопасность» Национальной программы «Цифровая экономика». Киберполигон обеспечит системное развитие талантов и практическую подготовку кадров в области информационной безопасности любого уровня, в «боевом режиме» обучая их отражать самые сложные угрозы и расследовать инциденты. Задачи, стоящие перед Киберполигоном, важны как для обеспечения национальной безопасности в киберпространстве, так и для поддержания конкурентоспособности России в этой сфере на мировом уровне. У нас есть все необходимые для проекта такого уровня ресурсы, включая глубокую экспертизу в информационной безопасности, техническую инфраструктуру и сеть ЦОД. Кроме того, мы планируем привлекать к партнерству крупнейших участников рынка, отраслеобразующие организации, которые будут создавать свои сегменты в рамках Киберполигона и смогут использовать инфраструктуру Киберполигона для проведения учений и соревнований по защите от компьютерных атак. - В продолжение темы кибербезопасности: как вы оцениваете масштаб угроз для бизнеса Дальнего Востока? - Проникновение интернета во все сферы жизни увеличивает не только возможности для населения и бизнеса. Растут и риски. Цифровая экономика базируется на использовании данных. Чем выше стоимость данных, тем больше желающих присвоить их себе. Многие предприятия региона, в том числе крупные, периодически сталкиваются с хакерскими атаками. Если вчера на недоступность электронных сервисов или потерю информации можно было посмотреть как на досадное недоразумение, то завтра это может обернуться ущербом в размере годового бюджета. Цифровая революция меняет правила, но не меняет главного подхода - сервисы должны быть удобны и сверхбезопасны. Поэтому в нашей компании действует специализированный центр киберзащиты, где сотрудники круглосуточно следят за безопасностью передачи данных и ИТ-систем. Мы также предлагаем корпоративным клиентам специализированную цифровую платформу сервисов кибербезопасности, которая обеспечивает защиту под ключ и в режиме реального времени. Кроме того, «Ростелеком» ведет подготовку к использованию квантового шифрования, которое обеспечивает наивысшую степень защиты передачи данных. Технология основана на использовании фундаментальных законов квантовой физики, которые невозможно обойти. Для обмена ключами шифрования в ней используются одиночные фотоны, которые невозможно перехватить. Квантовые коммуникации будут особенно востребованы в сферах, где необходима сверхзащищенная связь для передачи конфиденциальных данных: в банковской сфере, для управления критическими технологическими объектами. «Ростелеком» также будет использовать квантовые ключи для защиты передачи данных в своей магистральной сети, например, между дата-центрами. - Каково настоящее и ближайшее будущее биометрии? - По инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации «Ростелеком» разработал Единую биометрическую систему (ЕБС). Эта цифровая платформа - один из ключевых элементов механизма удаленной идентификации человека по его биометрическим характеристикам для повышения доступности услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности. Гражданин может один раз сдать биометрические данные - фото лица и запись голоса, чтобы затем получать банковские услуги удаленно, без визитов в отделения. Система надежно защищена: биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, служит уникальным «ключом», который нельзя потерять и крайне сложно подделать. По мере накопления данных в ЕБС станет возможным расширение сфер ее применения, от телемедицины до дистанционного обучения. А взаимодействовать с банками при помощи ЕБС дальневосточники могут уже сегодня. Это особенно актуально для удаленных населенных пунктов и территорий Дальнего Востока. - С ноября 2019 года отменена плата за звонки с таксофонов на мобильные номера российских операторов связи. Для чего «Ростелеком» это сделал? - Начиная с этого года, бесплатно звонить с таксофонов можно на любые телефонные номера страны, в том числе и на мобильные - как в пределах населенного пункта, так и по междугородной связи. «Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в России обеспечивает работу 148 тыс. таксофонов универсальных услуг связи (УУС в 131 тыс. населенных пунктов страны. Например, в Приморском крае функционирует 723 таксофона. Для нас важны доступность и простота использования УСС, потому что во многих населенных пунктах сегодня это все еще единственный способ связи с миром. Таксофоны УУС выполняют социальную функцию - чаще всего люди именно с них звонят в службы помощи (скорая, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Также они необходимы для связи во время стихийных бедствий. Кстати, в дополнение к таксофонам «Ростелеком» устанавливает точки Wi-Fi в малых сельских населенных пунктах в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Доступ в интернет посредством этих точек доступа также бесплатен. Это помогает сельским жителям решать максимум своих задач - от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг. Точки доступа Wi-Fi особенно популярны в труднодоступных населенных пунктах. Например, на Чукотке 35 % населения (2400 человек из 6700 числящихся по переписи) зарегистрировались в сети Wi-Fi УЦН. - В каком направлении сегодня видоизменяется такая популярная услуга, как Интерактивное ТВ? - «Ростелеком» непрерывно меняется, чтобы соответствовать запросам современного зрителя. Человечность, простота, технологичность и непрерывное развитие для нас больше, чем просто слова. Эти ценности мы использовали и в работе над новым сервисом - мультимедийной платформой Wink. Платформа представляет собой единое решение, в котором можно смотреть прямой эфир любимых ТВ‑каналов, фильмы и сериалы. Делать это можно практически на любом современном устройстве - от смартфона и планшета до телевизора и ноутбука. Необходимо только подключение к интернету. Мы уже видим, что сервис востребован, - уже сейчас Wink на Дальнем Востоке активирован более чем на 200 тыс. устройств. Досье газеты «Золотой Рог» Wink - это более 200 телеканалов, фильмы и сериалы от ведущих мировых студий, таких как HBO, Fox, ABC, Sony. Сервисом можно пользоваться на различных устройствах: ноутбуках, планшетах, смартфонах, Smart TV от LG и Samsung и телевизорах на ОС Android. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств. Помимо кино и мультфильмов в арсенале Wink есть образовательные лекции о науке, бизнесе, культуре и творчестве. Для доступа к коллекции нужно установить приложение на свое устройство и пройти несложную регистрацию. В числе преимуществ Wink - высокое качество изображения и звука, интеллектуальная система рекомендаций, учитывающая предпочтения пользователя, возможность скачивания видеоконтента на устройство для просмотра офлайн. Также в приложении есть бесплатная опция «Управление просмотром»: можно поставить на паузу фильм или программу, например, на Smart TV, а досмотреть уже на смартфоне в другое время благодаря синхронизации устройств. - Если то, что еще совсем недавно считали будущим, стало реальностью на Дальнем Востоке, чего ждать дальше? - Логичным развитием комфортной среды для человека мы считаем повышение уровня жизни и безопасности в городе. Поэтому мы переходим к таким масштабным проектам, как «Умный город». Среди городских решений мы предлагаем умные домофоны и шлагбаумы, интеллектуальное видеонаблюдение с возможностью распознавания лиц и автомобильных номеров. Такие видеокамеры на улицах и во дворах позволяют следить за общественным порядком и помогают людям чувствовать себя в большей безопасности. «Ростелеком» уже внедряет интеллектуальное видеонаблюдение в Южно-Сахалинске. Это первый дальневосточный город, где появилось такое решение. - А как меняется сам «Ростелеком» в цифровую эру? - Мы ведем глобальную работу по трансформации от оператора связи к провайдеру цифровых услуг: обычная телефония становится облачной, видеонаблюдение - интеллектуальным, кабельное телевидение дополняется сервисом Wink. Мы многое изменили в продуктах и технологиях, позиционировании и ощущении себя в глобальном мире. И наши клиенты чувствуют это. Мы стараемся идти в ногу со временем, слышать потребности рынка, приспосабливать существующие решения к текущим запросам. В целом, цифровые технологии изменяют как жизнь отдельного человека, так и бизнес, и всю отрасль. Мы стремимся быть современными и развиваемся, чтобы наши клиенты и партнеры с удовольствием пользовались нашими услугами. Досье газеты «Золотой Рог» Логинов Александр Евгеньевич родился 11 августа 1978 года. В 2000 году окончил Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение» и «информационные системы в экономике». В 2009 году получил степень «Мастер делового администрирования» (MBA) в Московском техническом университете связи и информатики. С 2004 года по август 2006 года занимал пост директора филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Саха (Якутия)» в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». С августа 2006 года по ноябрь 2008 года работал директором Территориального управления № 1 Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком» с зоной ответственности по Амурской области. С августа 2008 года по март 2011 года занимал должность директора Территориального управления № 2 Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком». В зоне его ответственности находились Хабаровский край, Сахалинская, Камчатская и Еврейская автономная области, при этом с 1 февраля 2011 года по апрель 2011 года работал по совместительству заместителем директора Хабаровского филиала ОАО «Дальсвязь» — коммерческим директором. С апреля 2011 по март 2014 года возглавлял Амурский филиал ОАО «Ростелеком». С марта 2014 года занимал должность заместителя директора макрорегионального филиала «Урал» – директора по региональному развитию и руководил Пермским филиалом компании «Ростелеком». В октябре 2016 года Александр Логинов назначен вице-президентом - директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

