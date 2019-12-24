Цифровизация – драйвер развития Дальнего Востока!

- «Ростелеком» непрерывно меняется, чтобы соответствовать запросам современного зрителя. Человечность, простота, технологичность и непрерывное развитие для нас больше, чем просто слова. Эти ценности мы использовали и в работе над новым сервисом - мультимедийной платформой Wink. Платформа представляет собой единое решение, в котором можно смотреть прямой эфир любимых ТВ‑каналов, фильмы и сериалы. Делать это можно практически на любом современном устройстве - от смартфона и планшета до телевизора и ноутбука. Необходимо только подключение к интернету. Мы уже видим, что сервис востребован, - уже сейчас Wink на Дальнем Востоке активирован более чем на 200 тыс. устройств.