Управляйка из 90-х, или Как безнаказанно украсть миллион

Жители одного из домов Владивостока стали жертвами схемы по отъему коммунальных денег Деятельность управляющей компании ООО «Босфор» освещалась неоднократно, однако с каждым днем события становятся все интереснее, что заставляет продолжить разбираться в данном вопросе. Предыстория этой загадочной коммунальной драмы такова: жильцы дома № 28 по улице Карьерной во Владивостоке решили сменить надоевшую им управляющую компанию которая в течение многих лет бездействовала. 25 марта 2017 года они провели общее собрание собственников и вынесли решение о расторжении договора управления с ООО «УК Владивостокские коммунальные услуги» (ООО «УК ВКУ»), где единоличным учредителем компании был Владимир Владимирович ВОЛЬСКИЙ. Избрали новую управляющую организацию, которая и стала обслуживать дом. Однако, несмотря на смену управляйки, ООО «УК ВКУ» в течение 8 месяцев продолжало незаконно выставлять квитанции и взимать плату с жителей дома; также у старой УК скопились средства по статье «текущий ремонт», которые она не тратила на дом, а расходовала по своему усмотрению. Фактически это деньги жителей, которые они платили долгие годы в карман Вольскому! Разумеется, новая управляющая организация не стала сидеть сложа руки и взыскала через суд с ООО «УК ВКУ» почти 1 млн 200 тысяч рублей неосновательного обогащения. Впрочем, получить деньги не удалось, так как судебный пристав какого-либо имущества или финансов у ООО «УК ВКУ» не обнаружил. Оно и не удивительно: ООО «УК Владивостокские коммунальные услуги», думается, сознательно ушла от исполнения обязательств, переписав оставшиеся в обслуживании дома на аффилированную УК ООО «Босфор», учредителем которого выступила супруга нашего героя - ВОЛЬСКАЯ Татьяна Александровна, директором же стал сам Вольский. Таким образом, неосновательно обогатившись, ООО «УК ВКУ» ушло от исполнения обязательств, сохранив свой бизнес путем переоформления обслуживаемых домов на УК ООО «Босфор». Между тем подлинность подписей в протоколах вызывает сомнения. Весьма скоро появится информация о том, были ли подписи жильцов подлинными или результаты общего собрания были фальсифицированы. Уже поданы на этот счёт заявления в различные инстанции. Однако УК ООО «Босфор», кажется, нисколько не обеспокоена общественным расследованием. Иначе не появилась бы информация о том, что 15 января 2020 года компания планирует провести собрание жителей дома по адресу ул. Карьерная, 28. Да, это тот самый дом, с жильцов которого аффилированная с УК ООО «Босфор» управляйка (ООО «УК ВКУ») ранее незаконно получала деньги. Казалось бы, на что тут надеяться? Жители ни в коем случае не поддержат управляющую компанию, аффилированную с обобравшей их ранее ООО «УК ВКУ». Так-то оно так, но это в том случае, если собрание жильцов проводить честно. Если же в ход пойдут сомнительные схемы, то для жителей дома обретение новой управляющей компании может стать неприятным новогодним сюрпризом. Такая самонадеянность бенефициаров УК ООО «Босфор» наводит на разные мысли – например, о том, что у них есть серьезная «крыша», избавляющая их от возможных проблем с законом. Это обстоятельство порождает доверие к слухам о, якобы, засевших в Первореченской прокуратуре лоббистах интересов управляйки. Впрочем, закрывать глаза на очевидный беспредел жильцы не намерены: придется сделать все возможное, чтобы проверить подлинность подписей жильцов в протоколах - как на предыдущих собраниях, так и на анонсированном мероприятии. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

