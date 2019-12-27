Управляйка из 90-х, или Как безнаказанно украсть миллион

Предыстория этой загадочной коммунальной драмы такова: жильцы дома № 28 по улице Карьерной во Владивостоке решили сменить надоевшую им управляющую компанию которая в течение многих лет бездействовала. 25 марта 2017 года они провели общее собрание собственников и вынесли решение о расторжении договора управления с ООО «УК Владивостокские коммунальные услуги» (ООО «УК ВКУ»), где единоличным учредителем компании был Владимир Владимирович ВОЛЬСКИЙ. Избрали новую управляющую организацию, которая и стала обслуживать дом. Однако, несмотря на смену управляйки, ООО «УК ВКУ» в течение 8 месяцев продолжало незаконно выставлять квитанции и взимать плату с жителей дома; также у старой УК скопились средства по статье «текущий ремонт», которые она не тратила на дом, а расходовала по своему усмотрению. Фактически это деньги жителей, которые они платили долгие годы в карман Вольскому!