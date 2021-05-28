В городах Приморья сформированы участки под строительство жилья

В городах Приморья сформированы участки под строительство жилья
В городах Приморья сформированы участки под строительство жилья
Сегодня, 15:47РынкиФото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке определены 19 участков, пригодных для жилищного строительства

В Приморском крае оперативным штабом во главе с руководителем регионального Управления Росреестра Евгением Русецким определены населенные пункты с наиболее востребованным потенциалом строительства жилья. Это города Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем и Большой Камень, а также сформированы территории и земельные участки, пригодные для вовлечения в оборот с целью жилищного строительства общей площадью 499 га — во Владивостоке 19 участков, в Уссурийске 12 участков, в Находке 5 участков, в Артеме 13 участков, в Большом Камне 7 участков.

Для размещения на Публичной кадастровой карте сведений о земельных участках региона, пригодных для жилищного строительства, Росреестром создан сервис «Земля для стройки». Также на Публичной кадастровой карте размещена информация о территориях, пригодных для жилищного строительства и расположенных во всех других регионах РФ.

Для наполнения информационного ресурса необходимыми сведениями между Росреестром и правительством Приморского края заключено Соглашение, которому предшествовала работа государственных и муниципальных органов, направленная на выявление земельных участков, пригодных для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства.

Как сообщает ведомство, сервис позволит заинтересованным лицам в режиме онлайн выбрать и оценить пригодные для строительства земли.

«Информационный сервис „Земля для стройки“ будет наполнятся не только за счет сведений о земельных участках, предоставляемых муниципальными и государственными органами. Любое заинтересованное лицо может направить в постоянно действующий оперативный штаб сведения о земельных участках, которые, по его мнению, могут быть востребованы для жилищного строительства. По результатам анализа оперативного штаба будет принято соответствующее решение о наличии или отсутствии потенциала для вовлечения в оборот и сведения будут размещены на Публичной кадастровой карте», — говорится в сообщении Управления Росреестра по Приморскому краю.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
строительствоинтернетнедвижимостьжильезаконодательствоземля
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы