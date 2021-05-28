В городах Приморья сформированы участки под строительство жилья

В Приморском крае оперативным штабом во главе с руководителем регионального Управления Росреестра Евгением Русецким определены населенные пункты с наиболее востребованным потенциалом строительства жилья. Это города Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем и Большой Камень, а также сформированы территории и земельные участки, пригодные для вовлечения в оборот с целью жилищного строительства общей площадью 499 га — во Владивостоке 19 участков, в Уссурийске 12 участков, в Находке 5 участков, в Артеме 13 участков, в Большом Камне 7 участков.
Для размещения на Публичной кадастровой карте сведений о земельных участках региона, пригодных для жилищного строительства, Росреестром создан сервис «Земля для стройки». Также на Публичной кадастровой карте размещена информация о территориях, пригодных для жилищного строительства и расположенных во всех других регионах РФ.
Для наполнения информационного ресурса необходимыми сведениями между Росреестром и правительством Приморского края заключено Соглашение, которому предшествовала работа государственных и муниципальных органов, направленная на выявление земельных участков, пригодных для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства.
Как сообщает ведомство, сервис позволит заинтересованным лицам в режиме онлайн выбрать и оценить пригодные для строительства земли.
«Информационный сервис „Земля для стройки“ будет наполнятся не только за счет сведений о земельных участках, предоставляемых муниципальными и государственными органами. Любое заинтересованное лицо может направить в постоянно действующий оперативный штаб сведения о земельных участках, которые, по его мнению, могут быть востребованы для жилищного строительства. По результатам анализа оперативного штаба будет принято соответствующее решение о наличии или отсутствии потенциала для вовлечения в оборот и сведения будут размещены на Публичной кадастровой карте», — говорится в сообщении Управления Росреестра по Приморскому краю.