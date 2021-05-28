В городах Приморья сформированы участки под строительство жилья

«Информационный сервис „Земля для стройки“ будет наполнятся не только за счет сведений о земельных участках, предоставляемых муниципальными и государственными органами. Любое заинтересованное лицо может направить в постоянно действующий оперативный штаб сведения о земельных участках, которые, по его мнению, могут быть востребованы для жилищного строительства. По результатам анализа оперативного штаба будет принято соответствующее решение о наличии или отсутствии потенциала для вовлечения в оборот и сведения будут размещены на Публичной кадастровой карте», — говорится в сообщении Управления Росреестра по Приморскому краю.