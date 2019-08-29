Авиазавод "Прогресс" готовит новейший гражданский вертолет

Машина предназначена для выполнения широкого спектра задач: транспортировки грузов, спасательных операций и экстренной медицинской помощи, наблюдения и экологического мониторинга, а также работ в нефтегазовой отрасли и корпоративных перевозок. Устойчивость вертолета к низким и высоким температурам позволяют использовать его как на Крайнем Севере и в Арктике, так и в странах с жарким климатом.