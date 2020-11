Авиазавод "Прогресс" готовит новейший гражданский вертолет

Компания из Приморья привлечет 10 млрд рублей на финансирование производства Ка-62

Компания из Приморья привлечет 10 млрд рублей на финансирование производства Ка-62 В рамках Международного аэрокосмического салона «МАКС-2019» Новикомбанк подписал соглашения о финансировании российских вертолетостроительных предприятий - ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (Арсеньев, входит в холдинг «Вертолеты России») и ПАО «Роствертол». Средства, которые в рамках инвестпроекта получит авиазавод «Прогресс», прежде всего, будут направлены на создание условий для производства гражданского вертолета Ка-62. Общая сумма инвестиций составит 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Вертолетов России». Холдинг впервые представил на «МАКС-2019» опытный образец многоцелевого вертолета Ка-62. Машина предназначена для выполнения широкого спектра задач: транспортировки грузов, спасательных операций и экстренной медицинской помощи, наблюдения и экологического мониторинга, а также работ в нефтегазовой отрасли и корпоративных перевозок. Устойчивость вертолета к низким и высоким температурам позволяют использовать его как на Крайнем Севере и в Арктике, так и в странах с жарким климатом. Серийное производство вертолета готовится на авиазаводе «Прогресс» в Арсеньеве. На данный момент на предприятии построено три опытных машины, которые предназначены для прохождения цикла летных испытаний. Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Вертолет Ка-62 массой до 6,5 тонн может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью Ка-62 является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолёта, а также снижается расход топлива. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ТАСС

