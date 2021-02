Административных работников во Владивосток будут привлекать служебными квартирами

Приглашенные специалисты в органы управления столицы Дальнего Востока смогут получить служебное жилье. Такое решение приняли депутаты Думы Владивостока на заседании в январе. Как подчеркнули авторы поправок в МПА-124, речь идет именно о тех специалистах, которых нет в самом городе.

«Утверждать список людей, которые могут заселиться будет специальная комиссия, которая внимательно рассмотрит каждую кандидатуру, убедится, действительно ли гражданину нужно муниципальное жилье и нет близких родственников в городе, у которых можно жить. Только после работы комиссии, факт предоставления жилья будет рассматриваться прокуратурой и иными специалистами на коррупциогенный фактор. Потребность расширить перечень граждан, которым можно предоставлять муниципальное жилье появилась из-за того, что в город нужно привлекать новые квалифицированные кадры из других регионов России», — рассказала председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Наталья Войновская. В комиссию по распределению жилья войдут депутаты от разных партий. Такое решение принято для того, чтобы максимально исключить даже намек на возможность коррупции. После принятия поправок в МПА, право на служебное жилье будут иметь только те приглашенные специалисты, чьи должности прописаны в акте. И, кроме того, необходимость именно в этом эксперте должна быть доказана. «Если, к примеру, мэрия приглашает на работу иногороднего специалиста, то она должна доказать комиссии, что именно этот человек отличный работник и экспертов такого уровня во Владивостоке не найти», — добавила председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Наталья Войновская. Таким образом, теперь претендовать на служебное жилье смогут следующие специалисты. От администрации Владивостока: начальник отдела,

начальник управления,

помощник и советник главы,

руководитель аппарата администрации,

заместитель и первый заместитель главы администрации. В Думе: начальник отдела,

помощник или советник председателя,

руководитель аппарата Думы. В Контрольно-счетной Палате (КСП): аудитор,

главный инспектор,

председатель КСП и его заместитель.

