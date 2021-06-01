Первомайка сделала выбор: Дмитрий Лёгкий одержал победу на праймериз

Первомайка сделала выбор: Дмитрий Лёгкий одержал победу на праймериз
Первомайка сделала выбор: Дмитрий Лёгкий одержал победу на праймериз
Сегодня, 12:43Политика
Дмитрий Лёгкий победил на 1-м избирательном округе на праймериз «Единой России». Об этом заявил глава Межрегионального координационного совета по ДФО «Единой России» Виктор Пинский.

«Явка в Приморье составила 144 000 человек, 35 тысяч проголосовали в электронном формате. Таким образом, люди сами выбрали тех, кого партия выставит на выборы в сентябре», — сказал Виктор Пинский.

Как отметили в «Единой России», окончательные данные по предварительному голосованию будут оглашены позже.

Эксперты отмечают, что Дмитрий Лёгкий смог победить благодаря продуманной и регулярной работе в Первомайском районе Владивостока, который входит в его округ. Он инициировал 11 придомовых встреч с горожанами, которые рассказали о проблемах округа. В частности, он вмешался в процесс возведения высотки на месте сквера на Надибаидзе. Уже не первый год местные жители протестуют против очередной точечной застройки.

«Первомайский район, в народе — Чуркин, одна из наиболее активно развивающихся территорий Владивостока. У нас реализуются проекты благоустройства, появляются новые развлекательные центры. Я благодарен за тот лимит доверия, который предоставили мне местные жители на праймериз. Считаю, что совместными усилиями мы превратим «Первомайку» в процветающий район, комфортный для всех горожан», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Сюжеты:
Приморский край
политика
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