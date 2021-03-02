Источник: Отставка Олега Гуменюка состоится после 17 марта

Отставка Олега Гуменюка может состояться уже во второй половине марта. По данным авторитетного политического Telegram-канала «Эксперты Приморского края», известного своими источниками, мэр Владивостока лишится должности после 17 марта.

Эксперты полагают, что к отставке привела череда системных ошибок, совершённых Олегом Гуменюком. «Появление подобных сообщений — в данной ситуации закономерность. Глава города Владивостока сейчас близок к своей отставке как никогда. О причинах этого события сказано много. И это не какие-то локальные проколы, а системная череда провалов, которая уже перевалила критическую отметку. И понятно, что сейчас лояльный Олег Гуменюк создаёт региональной власти намного больше проблем ввиду своей общей неэффективности. В рамках грядущего избирательного цикла власть не имеет права сохранять такие очаги нестабильности и формировать предвыборные риски. Отставка в любом случае произойдёт, это вопрос времени. Это случится во второй половине месяца, что собственно логично. Чем ближе к тем же праймериз „Единой России“, к выборам, тем положительный эффект от отставки будет дольше сохраняться», — сказал Павел Наливайко. При этом, уверен Павел Наливайко, Гуменюка не «выбросят на улицу». Олег Кожемяко известен привычной не разбрасываться кадрами, так что, скорее всего, мэр Владивостока получит новую должность. Инсайдеры отмечают, что 17 марта также состоится день рождения губернатора Олега Кожемяко. Так что символически отставка Гуменюка может оказаться подарком главе региона.

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