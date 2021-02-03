После завершения ремонтных работ на Хабаровском НПЗ ННК вновь приступила к выпуску автобензинов

Во время ремонтных работ на АЗС ННК наблюдался повышенный спрос на автобензины, что привело к значительному снижению установленного АО «ННК» минимального объёма запасов на нефтебазах. Для того, чтобы избежать перебоев в поставках, АО «ННК» совместно с Минэнерго России оперативно наладило поставки с НПЗ других регионов. В итоге компания приобрела около 48 тысяч тонн топлива.