После завершения ремонтных работ на Хабаровском НПЗ ННК вновь приступила к выпуску автобензинов

После завершения ремонтных работ на Хабаровском НПЗ ННК вновь приступила к выпуску автобензинов

Сегодня, 10:51
Политика
Хабаровский НПЗ возобновил производство автобензинов марок АИ-92 и АИ-95. Специалисты предприятия завершили пуско-наладочные работы по замене компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива, что и позволило вновь приступить к работам.

Уже 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК.

Во время ремонтных работ на АЗС ННК наблюдался повышенный спрос на автобензины, что привело к значительному снижению установленного АО «ННК» минимального объёма запасов на нефтебазах. Для того, чтобы избежать перебоев в поставках, АО «ННК» совместно с Минэнерго России оперативно наладило поставки с НПЗ других регионов. В итоге компания приобрела около 48 тысяч тонн топлива.

Компании удалось наладить ежесуточное поступление цистерн с автобензином в регионы, зависящие от работы хабаровского НПЗ. На время ажиотажного спроса приоритет отпуска топлива получали социальные службы, государственные учреждения и специальные службы.

«Уже в ближайшие дни топливо в необходимом объёме появится на АЗС ННК», — отметили в компании.

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