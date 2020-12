Окно в Европу: «Далькомхолод» единственный в Приморье может поставлять рыбу в ЕС

«Далькомхолод» в числе первых в Приморье получил регистрационный номер для отправки продукции в страны Европы.

«Мы даем больше возможностей и направлений для реализации своей продукции нашим клиентам. В настоящий момент самый большой на Дальнем Востоке холодильник имеет регистрационные номера в списках Россельхознадзора для хранения и отправки мороженой рыбопродукции, рыбной муки в Китай и Южную Корею. Теперь география поставок расширяется на страны Европы», - сообщил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко. Photo: АО Далькомхолод Для того, чтобы войти в список предприятий-поставщиков в страны ЕС, «Далькомхолод» был аттестован на соответствие всем санитарным нормам и требованиям, как России, так и европейских стран. Главное из которых – строгий контроль температурного режима, рыбопродукция хранится при температуре не выше «минус 18» градусов. Также нормативам соответствовали требования по влажности в камерах и чистота помещений предприятия. Справка. АО «Далькомхолод» является крупнейшим портовым холодильным комплексом на Дальнем Востоке, который вмещает порядка 25 тысяч тонн при единовременном хранении рыбопродукции. При этом есть возможность хранения различной продукции в соответствующих температурных режимах в камерах от 0 до -30 градусов. Дополнительная площадка позволяет разместить до 150 контейнеров одновременно. Высокие темпы выгрузки и оперативная отгрузка позволяют отгружать до 1000 тонн продукции в сутки. Большая производственная площадка позволяет вести выгрузку одновременно до 12 машин. Дополнительно возможно подать железнодорожный состав с вагонами любого вида, в том числе, рефрижераторными с соблюдением особого температурного режима. Тем самым, есть возможность разделить железнодорожные и автомобильные потоки транспорта.

