Окно в Европу: «Далькомхолод» единственный в Приморье может поставлять рыбу в ЕС

Справка. АО «Далькомхолод» является крупнейшим портовым холодильным комплексом на Дальнем Востоке, который вмещает порядка 25 тысяч тонн при единовременном хранении рыбопродукции. При этом есть возможность хранения различной продукции в соответствующих температурных режимах в камерах от 0 до -30 градусов. Дополнительная площадка позволяет разместить до 150 контейнеров одновременно. Высокие темпы выгрузки и оперативная отгрузка позволяют отгружать до 1000 тонн продукции в сутки. Большая производственная площадка позволяет вести выгрузку одновременно до 12 машин. Дополнительно возможно подать железнодорожный состав с вагонами любого вида, в том числе, рефрижераторными с соблюдением особого температурного режима. Тем самым, есть возможность разделить железнодорожные и автомобильные потоки транспорта.