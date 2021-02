Иван Степанов сдает Хасанский район ЛДПР?

Выборы органов местного самоуправления, прошедшие в ряде населенных пунктов Хасанского района в единый день голосования в 2020 году, сразу в нескольких случаях дали повод насторожиться местному и региональному отделениям «Единой России».

В районе растет влияние ЛДПР, причем, бытует мнение, что происходит это не без поддержки действующего главы муниципалитета — представителя «Единой России» Ивана Степанова. Через неделю в районе новые выборы — жители Барабашского сельского поселения проголосуют за кандидатов на пост главы местной администрации. И тут Иван Степанов тоже фактически оказался не на стороне кандидата-однопартийца, поддерживая, по нашему мнению, пусть и неофициально, но вполне реально своего старого знакомого ЛДПРовца Сергея Заикина. Сергей Заикин уже шел на выборы в Хасанском районе в сентябре прошлого года. Тогда он выдвигался в главы Безверховского сельского поселения. Жителем которого он, к слову, не является, как не является и вовсе жителем Хасанского района. Сергей Заикин живет в Уссурийске, работает руководителем транспортного подразделения Тереховского завода железобетонных изделий. Что привело его на выборы в Безверхово? Есть не лишенная оснований версия, что мотивацией Заикина являются бизнес-интересы. Дело в том, что Сергей Заикин является старым товарищем некоего предпринимателя Ивана Левченко — владельца нескольких ООО, работающих в качестве подрядчиков по ремонту дорог у администрации Хасанского района. А имя Ивана Левченко в свою очередь тесно связано с именем Ивана Степанова, который, как поговаривают, при любом удобном случае отдает своему тезке многомиллионные муниципальные подряды, что, впрочем, подтверждается фактами заключения контрактов с компаниями Левченко. На выборах в Безверхово представитель ЛДПР Сергей Заикин всерьез рассчитывал на победу, однако жители поселения не оказали ему необходимого доверия, и этот кейс оказался для местных либерал-демократов неудачным. В отличие от кейса с выборами Муниципального комитета Посьетского городского поселения, также прошедших в единый день голосования, 13 сентября. Тут ЛДПР праздновала практически разгромную победу — проведя в Мунком 8 из десяти своих представителей. Из 10 кандидатов-единороссов избраться удалось лишь двоим. Что это, если не повод задуматься о том, на чьей стороне фактически играет глава района? Выборы главы Барабашского сельского поселения, похоже, дают окончательный ответ на этот вопрос. Снова среди кандидатов ЛДПРовец из Уссурийска Сергей Заикин, который на встречах с избирателями прямо заявляет, что его поддерживает Иван Степанов. Это притом что основным претендентом на пост главы поселения и конкурентом Заикина является кандидат от «Единой России» Светлана Гулая, живущая и работающая в Барабаше уже почти 40 лет и пользующаяся, по нашему мнению, заслуженным авторитетом у местного населения.

