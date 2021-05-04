На благо Находки: «Терминал Астафьева» принял участие в субботнике

Территорию школы №1 «Полюс» в Находке помогли привести в порядок сотрудники «Терминала Астафьева». Каждый год, по доброй традиции, портовики наводят порядок в подшефном образовательном учреждении, а также прибираются в соседнем микрорайоне. В мероприятии приняло участие около 30 человек.

Почистить ливнёвки, убрать мусор и прошлогоднюю листву, покрасить бордюры — и это лишь часть задач, которые стояли перед участниками субботника. В мероприятии приняли участие и сами школьники. "Каждый год мы собираемся в этом микрорайоне, чтобы навести порядок после зимы. Потому что чувствуем ответственность за нашу подшефную школу и весь микрорайон и считаем своим долгом, работая здесь, создавать комфортную среду у наших соседей. Мы организация сильная, имеем возможности для этого. На моей памяти это уже седьмой год как мы проводим эти мероприятия. Здесь даже успели вырасти елки, который на одном из субботников мы посадили", — сказал исполнительный директор АО "Терминал Астафьева" Александр Ганин. В «Терминале Астафьева» не забыли и о жителях близлежащих домов. Например, в одном из дворов микрорайона Астафьева сотрудники терминала с помощью парогенератора помыли детскую игровую площадку от грязи и пыли. "В рамках проведения субботника каждый год сотрудники АО "Терминал Астафьева" активно нам помогают в уборке дворов микрорайона. Уже не первый раз мы просим, чтобы после зимы специальным оборудованием сотрудники терминала мыли игровую площадку между домами по адресу Астафьева, 3а и Астафьева, 5а. Мы очень благодарны за то, что наши дети могут играть весной на чистой площадке", — рассказала директор управляющей компании ООО "Инициатива" Мария Кутузова. В компании подчеркнули, что такие мероприятия — это хороший способ не только помочь в данный момент, но и пообщаться с жителями, чтобы в дальнейшем продолжать активно облагораживать придомовые территории микрорайона.

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