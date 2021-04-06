Сотрудник газеты «Золотой Рог» подала документы на праймериз «Единой России»

Молодая, амбициозная журналистка стала второй девушкой, которая собирается побороться за мандат по 62-му избирательному округу. Также она собирается составить конкуренцию Дмитрию Легкому и будет выдвигаться по одномандатному округу № 1.
Журналистка уже опубликовала пост в социальных сетях, где заявила, что все её прошлые размышления и заявления о политическом будущем наконец-то воплотились в жизнь.
«Когда я рассказывала о своих политических амбициях, то многие восприняли их как шутку. Но сейчас все совершенно серьезно. Планирую принять участие в праймериз „Единой России“ по 62-му одномандатному округу в ГД и по одномандатному избирательному округу № 1 Законодательного собрания Приморского края. (Чуркин, жди. Со мной без света больше не останешься)», — написала Мария Цирлина в социальных сетях.
Примечательно, что на её страничке в фейсбуке пост с данным заявлением оценили «лайками» такие персоны как политолог Александр Андони, вице-губернатор Константин Шестаков, экс-кандидат на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко. А также другие журналисты и близкие к медиа люди.
Напомним, что ранее, 1 апреля, Депутат Думы Владивостока Роза Чемерис заявила, что намерена принять участие в праймериз «Единой России» по 62-му округу. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале «Депутат Чемерис».