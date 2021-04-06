Сотрудник газеты «Золотой Рог» подала документы на праймериз «Единой России»

«Когда я рассказывала о своих политических амбициях, то многие восприняли их как шутку. Но сейчас все совершенно серьезно. Планирую принять участие в праймериз „Единой России“ по 62-му одномандатному округу в ГД и по одномандатному избирательному округу № 1 Законодательного собрания Приморского края. (Чуркин, жди. Со мной без света больше не останешься)», — написала Мария Цирлина в социальных сетях.