Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края

Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края

Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края

Вчера, 22:16
Политика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»), сайт: zr.media

В соответствии с частью 7 статьи 62 Избирательного кодекса Хабаровского края общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» оказывает услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; дата первоначальной регистрации — 24.01.2000 года; свидетельство ЭЛ № 77-2263) зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Хабаровского края.

Фото:Золотой Рог

Условия размещения информационных материалов:

Сюжеты:
Приморье
политика
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