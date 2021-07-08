Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Вчера, 22:25
Политика
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания
Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»), сайт: zr.media

В соответствии с частью 6 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» оказывает услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; дата первоначальной регистрации — 24.01.2000 года; свидетельство ЭЛ № 77-2263) политическим партиям, зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края.

Фото:Золотой рог

Условия размещения информационных материалов

Сюжеты:
Приморский край
политика
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