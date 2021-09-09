«Люди, будьте мудрее»: врачи Приморья обратились к гражданам

«Вакцины против оспы, полиомиелита, кори, гриппа, дифтерии и др. изменили жизнь людей, потому что нашлась управа на невидимых убийц, терроризировавших мир, и сотни миллионов людей во всем мире остались в живых. Историю нельзя забывать. Почти тысячу лет человечество прививанием борется с эпидемиями, и многое сегодня напоминает о легендарных временах Мэри Монтегю, Луи Пастера и Владимира Хавкина — малоизвестного в России врача, который стал легендой и официальным рыцарем Британской империи, защитив от чумы и холеры миллионы людей. Прошло уже больше века. За это время победили огромное количество болезней. Вот только количество людей, которые не хотят прививаться, выросло настолько, что ВОЗ внесла отказ от прививок в список глобальных угроз человечеству. Хотелось бы думать, что сегодняшняя ситуация изменит отношение к прививкам. Люди, будьте мудрее!», — заявила Лидия Скляр.