«Люди, будьте мудрее»: врачи Приморья обратились к гражданам

Как сообщает министерство здравоохранения, для формирования коллективного иммунитета доля вакцинированных должна достичь показателя в 60-70%.
«Если к октябрю число вакцинируемых не достигнет плановых показателей, то в дальнейшем нас ждет такая же картина, как в прошлом году — лавинообразный рост заболеваемости. Тогда все силы здравоохранения были направлены на спасение людей от инфекции», — отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.
По ее словам, иммунизация граждан является защитой от тяжелого течения болезни и риска летального исхода. Анастасия Худченко рекомендовала организовать на территориях доставку людей из отдаленных сел в пункты вакцинации, наладить работу с предприятиями, вести разъяснительную работу среди населения.
Врачи и медицинские работники Приморского края поддерживают мнение главы минздрава и считают, что прививка от коронавируса позволит свести количество зараженных опасной инфекцией к минимуму.
Заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями КГБУЗ ККБ № 2 Лидия Скляр отмечает, что пандемия COVID-19 заставила всех людей вспомнить, насколько опасны и разрушительны бывают вспышки инфекционных болезней, и как вакцины в таких случаях служат единственной надеждой на возврат к нормальной жизни.
«Вакцины против оспы, полиомиелита, кори, гриппа, дифтерии и др. изменили жизнь людей, потому что нашлась управа на невидимых убийц, терроризировавших мир, и сотни миллионов людей во всем мире остались в живых. Историю нельзя забывать. Почти тысячу лет человечество прививанием борется с эпидемиями, и многое сегодня напоминает о легендарных временах Мэри Монтегю, Луи Пастера и Владимира Хавкина — малоизвестного в России врача, который стал легендой и официальным рыцарем Британской империи, защитив от чумы и холеры миллионы людей. Прошло уже больше века. За это время победили огромное количество болезней. Вот только количество людей, которые не хотят прививаться, выросло настолько, что ВОЗ внесла отказ от прививок в список глобальных угроз человечеству. Хотелось бы думать, что сегодняшняя ситуация изменит отношение к прививкам. Люди, будьте мудрее!», — заявила Лидия Скляр.
Кстати, беременным женщинам и молодым людям, которые только планируют завести ребенка, тоже необходимо уделить большое внимание профилактике коронавирусной инфекции.
По словам главного врача владивостоксого клинического родильного дома № 3 Светланы Сагайдачной, наблюдая за течением коронавирусной инфекции у беременных пациенток, можно сделать вывод, что при третьей волне COVID-19 заболевание протекает намного тяжелее, чем в прошлом году. И количество больных беременных увеличивается в разы.
«Хочу обратиться ко всем беременным с призывом: пожалуйста, вакцинируйтесь. Это поможет сохранить здоровье, а может, и жизнь вам и будущему малышу. Также хочу сказать семейным парам, которые планируют стать родителями: вам необходимо заранее пройти вакцинацию до наступления беременности, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем во время вынашивания ребенка», — сказала врач.
Медик добавила, что научным сообществом уже доказана абсолютная безопасность прививки и отсутствие ее негативного влияния на репродуктивный потенциал как девушек, так и мужчин. Прививка не имеет отрицательного влияния на наступление беременности и репродуктивную функцию.
«А вот заболевание новой коронавирусной инфекцией снижает репродуктивные функции. Также заболевание COVID-19 вызывает риск тромбоза, а это очень плохо влияет на вынашивание ребенка и вызывает различные осложнения. Двери родильного дома № 3 всегда открыты и мы готовы проконсультировать будущих родителей по вопросам вакцинации против COVID-19», — заявила главный врач владивостоксого клинического родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная.
Напомним, что по данным на начало сентября, более 40% жителей Приморского края, подлежащих иммунизации от COVID-19, вакцинировались.
В данный момент на территории края действуют более 200 пунктов вакцинации, во всех муниципальных образованиях работают мобильные прививочные бригады. Приморцы также могут повторно привиться препаратом «Спутник Лайт».
«Повторная вакцинация проводится через 6 месяцев после завершения первой», — добавила Анастасия Худченко.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что вакцинация — самый надежный способ избежать осложнений при заболевании COVID-19.
«Прививка позволит защитить себя и близких. Тяжелых случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов после вакцинации не зафиксировано», — заявил глава Приморья.
Напомним, с 1 июля в поликлиниках Приморья началась углубленная диспансеризация для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Для прохождения обследования пациентов приглашают страховые компании, регистраторы поликлиник. Также человек может самостоятельно обратиться в медучреждение и записаться на прохождение диспансеризации. Вакцинация в Приморье идет в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» в крае.