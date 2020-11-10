«Да, действительно»: у градоначальника Владивостока подтвердился коронавирус

«Да, действительно»: у градоначальника Владивостока подтвердился коронавирус

Сегодня, 14:29
Политика
В администрации Владивостока подтвердили информацию о том, что глава города Олег Гуменюк заразился коронавирусом.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться. В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что COVID-19 подтвердился у Олега ГУМЕНЮКА.

«Да, действительно, глава Владивостока Олег Гуменюк на больничном с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция. Он находится в городе», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Новые медиа пишут, что ранее поступила информация о том, что глава краевого центра Приморья со своим сыном отправился в Сочи для участия в первом этапе Кубка Чёрного моря по картингу.

Сейчас обязанности главы города исполняет его первый заместитель СОКОЛОВА Наталья Сергеевна.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА тоже заразилась COVID-19. В августе коронавирусной инфекцией переболел полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ. В конце сентября COVID-19 подтвердился у председателя Думы города Владивостока Андрея БРИКА. Также ещё минувшим летом коронавирусом переболел и председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК. Накануне стало известно, что коронавирус перенёс и уже вернулся к работе депутат Государственной Думы от Приморского края Владимир НОВИКОВ. В конце октября выяснилось, что заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ тоже заболел коронавирусом.

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