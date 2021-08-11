Совместная работа депутатов Артема и властей различного уровня приведет «Единую Россию» к победе — политолог

Совместная работа депутатов Артема и властей различного уровня приведет «Единую Россию» к победе — политолог

Совместная работа депутатов Артема и властей различного уровня приведет «Единую Россию» к победе — политолог

Сегодня, 11:04
Политика
Фото: Мэрия Артема
Слаженная совместная работа депутатов Артемовского городского округа с муниципальной и региональной властями получила позитивную оценку политконсультанта Андрея Кудисова. По словам эксперта, сформировавшаяся в городе команда сможет эффективно решать проблемы и вопросы людей.

Как заявил политконсультант, то, что такая модель взаимодействия была рождена во время избирательной компании — хороший знак.

«Если такая слаженная работа кандидатов в депутаты с властями разного уровня будет и после получения ими мандатов и такая модель работы окажется работоспособной далее. Когда запросы граждан будут удовлетворяться не на словах, а на деле, то это будет просто замечательно», — заявил Андрей Кудисов.

Помимо этого, эксперт добавил, что в текущем электоральном цикле подобная работа окажет положительное влияние на имидж властей и депутатов округа в частности.

«Чем быстрее будет решена задача по формированию единой системы публичной власти, тем лучше. И я считаю, что вот это один из элементов правильных подходов, который мы наблюдаем в текущей избирательной кампании», — подытожил политконсультант.

Напомним, ранее, депутат ЗС ПК Игорь Чемерис делал заявление, что в АГО сейчас работают люди, сформировавшие единую систему, которая работают на улучшение качества жизни жителей города.

«Регулярные встречи с населением на округе и работа нашей общественной приемной позволяют мониторить качество принятых решений, оперативно их корректировать. Отмечу, что тональность вопросов и обращений, с которыми сегодня жители приходят на прием, и звонят на прямые эфиры — индикатор эффективности этой системы, а также доверия со стороны населения», — подчеркивал ранее Чемерис.

Сюжеты:
Приморский край
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