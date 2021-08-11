«Если такая слаженная работа кандидатов в депутаты с властями разного уровня будет и после получения ими мандатов и такая модель работы окажется работоспособной далее. Когда запросы граждан будут удовлетворяться не на словах, а на деле, то это будет просто замечательно», — заявил Андрей Кудисов.