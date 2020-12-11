Олег Стефанков: «Рассчитываю помочь приморскому „Динамо“ сделать скачок в развитии»

— Я соглашусь с вами, это действительно так. Центральный стадион «Динамо» — исторический архитектурный объект, находящийся в центре Владивостока, и должен иметь соответствующий вид. В этом вопросе, я уверен, мы найдем понимание с Администрацией города и приложим совместные усилия на пути к восстановлению фасада стадиона. Что касается спортивной составляющей внутри объекта, там тоже много работы, которую мы осознаем. Из важного я бы выделил покрытие для лёгкой атлетики, которое не обновлялось уже более десяти лет и не соответствует требованиям, легкоатлетический манеж, залы единоборств, бокса, тяжелой атлетики, зал для игровых видов спорта. В сегодняшних условиях, учитывая, что запрос на футбольное поле у нас идет круглый год, а также наличие в регионе команды по регби, было бы хорошо реализовать проект по замене футбольного газона на искусственный по мировым стандартам для удовлетворения потребностей разных видов спорта. Это эффективно и с позиции использования разными командами, и с позиции его обслуживания.