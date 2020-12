Олег Стефанков: «Рассчитываю помочь приморскому „Динамо“ сделать скачок в развитии»

Приморское региональное общество «Динамо» стоит на пороге перемен: сменился глава, меняется и курс развития. Как отметил начальник УМВД России по Приморскому краю, генерал-майор полиции Олег Стефанков, главной своей задачей он видит помощь спортивному обществу сделать качественный скачок в своей развитии.

По словам нового руководителя, «непосредственно операционным управлением «Динамо» займутся гражданские специалисты, которые умеют и хотят делать эту работу. «Мы планируем вести максимально открытую работу и большинство наших решений будут публичными», — говорит Олег Стефанков. О первоочередных задачах отделения и ключевых направлениях работы беседуем с начальником УМВД России по Приморскому краю — Олег Иванович, прежде всего, позвольте поздравить Вас с назначением! Четыре года Приморское региональное общество «Динамо» работало без председателя, какие эмоции испытываете и какие задачи ставите перед собой? — Спасибо! Благодарен членам совета — своим коллегам по силовым ведомствам за доверие. Прежде всего, испытываю огромное желание своим опытом и энтузиазмом помочь приморскому «Динамо» сделать качественный скачок в своем развитии, как спортивной организации, которая будет решать не только спортивные задачи силовых ведомств, но и станет ведущей спортивной организацией региона, развернется лицом к жителям Приморского края. — Разрешите начать с самого сложного: центральный стадион «Динамо» находится в удручающем состоянии, как с точки зрения фасада, так и с точки зрения внутренней спортивной инфраструктуры. Какие пути и решения вы видите в контексте этой проблематики? — Я соглашусь с вами, это действительно так. Центральный стадион «Динамо» — исторический архитектурный объект, находящийся в центре Владивостока, и должен иметь соответствующий вид. В этом вопросе, я уверен, мы найдем понимание с Администрацией города и приложим совместные усилия на пути к восстановлению фасада стадиона. Что касается спортивной составляющей внутри объекта, там тоже много работы, которую мы осознаем. Из важного я бы выделил покрытие для лёгкой атлетики, которое не обновлялось уже более десяти лет и не соответствует требованиям, легкоатлетический манеж, залы единоборств, бокса, тяжелой атлетики, зал для игровых видов спорта. В сегодняшних условиях, учитывая, что запрос на футбольное поле у нас идет круглый год, а также наличие в регионе команды по регби, было бы хорошо реализовать проект по замене футбольного газона на искусственный по мировым стандартам для удовлетворения потребностей разных видов спорта. Это эффективно и с позиции использования разными командами, и с позиции его обслуживания. — Все же, каким образом Вы планируете произвести все эти необходимые работы, ведь доходы стадиона резко упали после того, как футбольный клуб «Луч» перестал использовать его в должном объеме? — Мы сегодня понимаем структуру взаимодействия с Министерством спорта России, Правительством Приморского края. Существуют инструменты поддержки подобных объектов, ведь они служили и могут дальше служить базой подготовки национальных сборных перед их выступлениями в азиатской части мира. Руководство страны сегодня вкладывает много сил в развитие спортивной инфраструктуры России. Мы понимаем, что ряд объектов иногда проще строить с нуля, но, возможно, на определённых временных отрезках эффективней сохранить, восстановить и улучшить существующие объекты. Мы видим в инфраструктуре «Динамо» на территории Владивостока пользу для всего Российского спорта, и, я уверен, что после необходимых инвестиций, мы будем способны содержать объекты самостоятельно. Также важно сказать, что на ряд спортивных помещений у нас уже есть частные инвесторы, желающие улучшить тренировочные условия для своих федераций. Мы это только поощряем и относимся с благодарностью. Уверен, нам по силам многое реализовать уже к периоду подготовки сборных к ОИ-2021 в Токио. — Олег Иванович, сколько я себя помню, спортивное общество «Динамо» являлось очень закрытой организацией для спортивной аудитории, но сейчас в эпоху открытости и доступности информации не смогли бы вы немного рассказать о том, как будет устроена работа внутри структуры и насколько региональное отделение способно вести самостоятельную работу? — Важно понимать, что спортивное общество «Динамо» — всероссийская организация и имеет четкую структуру и единый для всех устав. Мы являемся региональным отделением с самостоятельным юридическим лицом. Все имущество «Динамо» едино и неделимо и принадлежит Всероссийскому обществу. Существует центральный совет «Динамо», мы в нем имеем квоту из трех членов регионального отделения. У регионального отделения есть свой совет, президиум и председатель. Я же являюсь председателем именно регионального отделения «Динамо» (Приморского края). Единым уставом «Динамо» предполагается, что на очередном пленуме регионального совета, который мы планируем провести 24 декабря этого года, будет сформирован новый состав регионального совета, президиума, попечительского совета, совета ветеранов, членами этих органов станут инициативные и небезразличные к вопросам спорта и патриотизма люди, которые займут активную позицию в отношении развития общества. Непосредственно операционным управлением «Динамо» займутся гражданские специалисты, которые умеют и хотят делать эту работу. Под руководством управляющего постоянную работу будут вести спортивные менеджеры чьей задачей будет управлять инфраструктурой общества, развивать ее, развивать спортивные направления и решать оперативные задачи в рамках общей стратегии общества. Мы планируем вести максимально открытую работу и большинство наших решений будут публичными. Для нас также важно мнение спортивного сообщества Приморья, мы запустим инструменты, позволяющие нам это мнение собирать и вырабатывать вместе с гражданами необходимые решения. Я понимаю, что прошло совсем немного времени с момента вашего назначения, но все же, чьей поддержкой вы уже успели заручиться? Вы знаете, как я уже говорил, общество «Динамо» — это Всероссийское общественно-государственное объединение и это нужно четко понимать, и задачи мы призваны решать только в интересах государства. В этом ключе мне бы особенно хотелось выделить невероятное понимание деталей, связанных с развитием «Динамо», и лидерские качества руководителя ФСБ по Приморскому краю Симонова Дениса Владимировича. То, с каким энтузиазмом он погрузился в вопрос на последнем собрании президиума, вызывает у всех нас уверенность в светлом будущем проекта. Из важного, так же отмечу, что нам выразил поддержку Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко и согласился возглавить попечительский совет регионального общества «Динамо», который объединит политическое и бизнес сообщество Приморья вокруг общих задач по формированию патриотизма и физического воспитания молодежи нашего края! — Вы могли бы коротко описать основные принципы и цели стратегии развития регионального спортивного общества «Динамо», о которых вы сейчас говорили? — Прежде всего, восстановление региональной инфраструктуры Общества, которая могла бы соответствовать запросам сборных команд страны в период их подготовки к Азиатским стартам, запросам профессионального спорта и позволяла нашим детям заниматься на современных объектах. Также мы научимся качественно управлять инфраструктурой — как своей, так и той, которую, возможно, нам передадут в управление в будущем. Мы планируем участвовать в региональной политике по развитию физической культуры и спорта, о чем мы уже договорились с региональным министром спорта. Разработать и внедрить инструменты по формированию патриотизма и здорового образа жизни у населения, через данные инструменты вести борьбу с детской наркоманией и подростковой преступностью. Хотим войти в систему профессионального спорта под брендом «Динамо» и развивать резерв для профессиональных команд. Планируем расширить сеть первичных организаций «Динамо» по краю и культивировать исторически закрепленные за каждым отдельным муниципалитетом виды спорта. Ну и, конечно же, для нас важно обеспечение уставных целей и задач для ведомственных коллективов «Динамо», развитие прикладных видов спорта, связанных с непосредственной подготовкой личного состава. — Спасибо за интервью, Олег Иванович! И Удачи Вам в этой важной для Приморья работе.

