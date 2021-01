Шпион, выйди вон: приморский «форбс» Дмитрий Алексеев может сесть?

Авторы канала «Сила в правде» рассказали своим читателям о том, что делу о шпионаже уже задержан партнер миллиардера Алексеева, директор Института проблем морских технологий ДВО РАН Александр Щербатюк.

По мнению авторов канала, из-за того, что уголовный розыск и силовики могут постучаться к самому Дмитрию Алексееву, он развернул в интернете антигосударственную информационную кампанию. Редакция «Золотого Рога» полностью публикует текст, размещенный в телеграм-канале «Сила в правде»: «Дмитрий Алексеев опасается, что его ждет судьба Карины Цуркан и он хочет стать «политическим» Отгремевшее недавно на всю страну дело молдаванки Карины Цуркан, которая умудрилась пробиться на самые вершины российской энергетики, чтобы быть свергнутой оттуда по обвинению в шпионаже, может найти свое отражение и на приморской земле. Первый, как говорится, пошел. Началось все с задержания и ареста 62-летнего директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка. Этот ученый муж был задержан по обвинению в злоупотреблениях полномочиями в конце 2020 г. конце Дело расследует Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю, а оперативное сопровождение осуществляют оперативники приморской контрразведки. Дорогостоящая местная пресса (без двух сотен тысяч рублей за публикацию со стула не встающая) вдруг возопила громким голосом про «повторение 37-го года» и «возвращение репрессий». Шутка ли — ученого обвинили в том, что часть денег от сделки он растратил на самого себя! В общем, «какие ваши доказательства?» и прочее. У «бессребреника» Щербатбюка, который, по словам его дочери, едва ли не за свои личные средства «двигал науку», и ходившего всю жизнь в одном костюме, вдруг оказался дорогостоящий адвокат Игорь Поляков. А ларчик просто открывается. Институт, который возглавляет Александр Щербатюк, разрабатывал подводного робота «Х200» от имени ООО «Инновационное предприятие морских технологий» для Китая. И расчеты китайская сторона вела именно с ООО, а не институтом. Хотя использовался для разработки робота весь научный потенциал института, а не только лично господина Щербатюка. То есть, одним зарплата института, а другим бонусы от работы с китайцами. Институт тоже был соучредителем ООО «Инновационное предприятие морских технологий», но директором ООО был человек вовсе не «институтский». Как же так? Но вот на что еще нужно обратить внимание. 45% уставного капитала ООО «Инновационного предприятия морских технологий» принадлежит ООО «ДНС». Того самого «ДНС», которое торгует телевизорами и компьютерами. И теперь для ООО «ДНС» в лице его руководителя Дмитрия Алексеева по-настоящему «запахло жареным». Потому что целый ряд подчиненных Александра Щербатюка уже дали показания о том, что не знали о своей работе над коммерческим проектом. Что работали только за институтскую зарплату. И никакого Алексеева, и никакого ООО не знали, как и не знали про контракт с КНР. Дмитрий Алексеев, конечно, таким поворотом встревожен. Потому что в числе выгодоприобретателей от китайской сделки с Х200 есть он сам. Нить следствия может дотянуться и до других учредителей… Идеальный бизнес. Затраты государству, а прибыль — себе. Не потому ли, опасаясь судьбы Карины Цуркан, Дмитрий Алексеев снова активизировался в фейсбуке с критикой на государство? Уж не на роль ли «политического» метит сей товарищ? И дорога с Эгершельда на полуостров Елены ему не нравится, и расследование по Щербатюку необъективное, и вообще все вокруг нехорошие люди, особенно государевы. На государство у Дмитрия Алексеева нынче большая обида. Но главное — большая у него тревога за будущее. Мрачные настали времена. Силовики подбираются все ближе, а во власти своих людей не осталось…»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter