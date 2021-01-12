Шпион, выйди вон: приморский «форбс» Дмитрий Алексеев может сесть?

Но вот на что еще нужно обратить внимание. 45% уставного капитала ООО «Инновационного предприятия морских технологий» принадлежит ООО «ДНС». Того самого «ДНС», которое торгует телевизорами и компьютерами. И теперь для ООО «ДНС» в лице его руководителя Дмитрия Алексеева по-настоящему «запахло жареным». Потому что целый ряд подчиненных Александра Щербатюка уже дали показания о том, что не знали о своей работе над коммерческим проектом. Что работали только за институтскую зарплату. И никакого Алексеева, и никакого ООО не знали, как и не знали про контракт с КНР.