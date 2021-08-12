Куда движется рынок приморских магазинов и супермаркетов?

В 2020-м году лишь несколько продуктов приморцы смогли купить в большем объеме, чем в 2018 году: если бы все свои доходы среднестатистический приморец потратил на говядину, то он бы купил 91,5 кг (+ 1,9%), или 336 литров подсолнечного масла (+ 1,3%) или 207 кг маргарина (+8%), или 4780 шт. яиц в год (+4,8%) и 784,6 кг сахара-песка (+12,6%). Все остальные продукты питания ушли в минус, снизилось потребление сливочного масла, рыбы, риса, макарон, муки, хлеба и даже картофеля и капусты. Покупательская способность упала в первую очередь в отношении крупы (- 28,5%), на все свои доходы приморец мог бы купить в течение 2020 года 589,6 кг, тогда как в 2018 году он мог стать обладателем 757,8 кг крупы.