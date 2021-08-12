Куда движется рынок приморских магазинов и супермаркетов?

Если судить по финансовым результатам крупных продуктовых ритейлеров края, этот бизнес остается вполне выгодным занятием, годовая выручка компаний составляет от 950 млн до 2 млрд руб. Однако ряд крупных торговых сетей не смогли выжить в современных условиях.
«Золотой Рог» решил выяснить, происходит ли передел рынка в пользу более бюджетных сетей, каковы сегодня перспективы продуктовой розницы в Приморье, пришло ли время для формата «магазин у дома- 2.0.», или в крае стоит ждать беспощадных «федералов», которые мечтают завоевать наш рынок?
Чек растет, а с продуктами наоборот
Розничная торговля продуктами питания в нашем крае по-прежнему находится в плюсе, достигнув в 2020 году показателя 236 млрд руб. Хотя общий оборот розничной торговли в Приморье в 2020 году снизился очевидно, на 5,7% — с 447,4 млрд руб. до 434,7 млрд руб.
В 2021 году происходит стоимостное увеличение оборота розничной торговли, включая продуктовую (+17% к прошлому году за шесть месяцев нынешнего) и несколько расходится с цифрами официальной статистики, которая говорит об инфляции в размере 5,65% по итогам июня. При этом возросла роль субъектов малого предпринимательства, их доля в формировании розничного товарооборота составила 63%.
Одновременно среднедушевые денежные доходы населения нашего края (определяются как отношение всех денежных поступлений к численности населения края) за первый квартал 2021 года, по сравнительным оценкам Приморскстата, составили 34999 рублей в месяц, потребительские расходы оказались чуть ниже — 32378 рублей.
В данном случае ведомство констатирует снижение денежных доходов (учитывая индекс потребительских цен) на 2,9% в первом квартале 2021 года по сравнению с периодом с января по март в 2020-м. Реальные располагаемые денежные доходы приморцев в I квартале 2021 года также снизились на 3,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — Данные Приморскстата).
В 2020-м году лишь несколько продуктов приморцы смогли купить в большем объеме, чем в 2018 году: если бы все свои доходы среднестатистический приморец потратил на говядину, то он бы купил 91,5 кг (+ 1,9%), или 336 литров подсолнечного масла (+ 1,3%) или 207 кг маргарина (+8%), или 4780 шт. яиц в год (+4,8%) и 784,6 кг сахара-песка (+12,6%). Все остальные продукты питания ушли в минус, снизилось потребление сливочного масла, рыбы, риса, макарон, муки, хлеба и даже картофеля и капусты. Покупательская способность упала в первую очередь в отношении крупы (- 28,5%), на все свои доходы приморец мог бы купить в течение 2020 года 589,6 кг, тогда как в 2018 году он мог стать обладателем 757,8 кг крупы.
Таким образом, растущий средний чек на продукты заставляет приморцев выбирать магазин себе по карману, а торговые сети пытаются снижать свои издержки.
Ребрендинг и уход с рынка
Процесс объединения продуктового ритейла в Приморье происходил в нынешнем 2021 году наиболее активно. Полный ребрендинг прошла приморская сеть Фреш25 и «дочерний» ей «Радиус»: на их месте в крае появились 8 супермаркетов «Самбери» и 20 дискаунтеров «Близкий».
Самбери в свою очередь вступила в стратегический альянс «Восточный союз» совместно с красноярским ритейлером «Красный Яр» и иркутской торговой сетью «Слата». Причины вполне прозаичны — в одиночку на Дальний Восток дорого поставлять, да и население здесь год от года лишь уменьшается. Общие логистические центры «сибиряков» и «дальневосточников» позволят снизить издержки и повысят заинтересованность федеральных поставщиков.
Ушла с рынка Владивостока торговая марка ритейлера «Парус», сегодня его помещения на правах аренды занимает «Реми», в данном случае объединения сетей не произошло. Как надеются сотрудники одной из первых продуктовых сетей Владивостока, реноме магазинов с качественным ассортиментом российских и импортных продуктов им удастся сохранить и под брендом «Реми».
Считать процесс укрупнения продуктового ритейла следствием пандемии коронавируса, по мнению ряда федеральных экспертов, не стоит.
— Процесс консолидации рынка начался задолго до нее: с 2016 года и к началу 2020-го федеральные сети выросли на 10%, отняв часть рынка у региональных сетей (8%) и у мелкой торговли (2%). В мае этого года произошло два крупнейших слияния в истории российского ритейла — «Магнит» и «Лента» купили «Дикси» и «Billa» соответственно, тем самым еще больше укрепив свои позиции. По нашей оценке, консолидация в продуктовом ритейле имеет потенциал двукратного роста в перспективе ближайших 3-5 лет, — считают в «Восточном союзе».
Супер, а не гипер
Тем не менее, самостоятельные сети приморских супермаркетов все же на рынке остались, в их числе «ОК» (Тихоокеанский). Как единственный супермаркет действует «5 вкусов» на Чуркине, разместившийся на бывших площадях Фреш25, а так же «Сотка», «Михайловский». Проживающие за городом хвалят супермаркет «Космос», «Андромеду» и артемовский «Гурман».
Конкурировать на рынке продуктового ритейла в любом случае не просто. По мнению учредителя сети «Магазинчик японских товаров» Эльвиры Лис, на фоне отсутствия искреннего желания со стороны владельцев бизнеса развиваться и вкладываться в свое дело не только материально, но и эмоционально, некоторые магазины иногда оказываются без необходимого потока покупателей. Много зависит и от грамотного товароведа — непрофессиональный человек не заметит изюминки, которая есть в ассортименте поставщиков, не решится опробовать новое, не обращает внимания на запросы покупателей, которые ищут на полках тот или иной продукт.
Коммерческий директор ООО «Тихоокеанское» (торговая сеть «ОК») Наталья Зубкова рассказывает, что нехватка соответствующих кадров — бич всех супермаркетов. Если раньше сотрудник, выпускник вуза или техникума, проходил обучение в специализированной школе-магазине, а затем еще месяц практиковался в настоящей торговой точке, то сегодня новый персонал всем азам приходится учить сразу на рабочем месте.
По словам первого заместителя генерального директора ЗАО «Тихоокеанская торгово-производственной компании» Ольги Шиловой, к сожалению, в торговлю часто приходят специалисты без элементарных навыков, они не знают, под каким углом резать и упаковывать колбасу, сыр, хлеб. Сказывается и качество обучения в высших учебных заведениях Приморья, канул в лету предмет «организация торговли» и одноименные кафедры, специальность «товаровед-организатор» также осталась лишь в архивных дипломах некогда известного Дальневосточного института советской торговли.
За горошком или за ассортиментом?
Во Владивостоке формат «магазин у дома» апробирует новая сеть «Квартет вкусов» (дочерняя ДНС), появившись в районе полуострова Эгершельд, Некрасовской и Второй Речки и т. д.
По мнению владельца одной из крупнейших торговых сетей Приморья «Реми» Дмитрия Сулеева, независимо от того, рассматриваем ли мы приморский, хабаровский рынки или калужский с нижегородским, развитие небольших сетевых магазинов у дома, несмотря на высокий средний чек, безусловно, перспективно.
Но чаще всего, как полагает Ольга Шилова, магазинчики у дома предполагают совсем небольшие площади и достаточно узкий ассортимент товара. Если крупный супермаркет может предложить покупателю 30 тыс. наименований, то в небольших торговых точках предлагают товар первой необходимости — хлеб, молоко, сахар, колбасные изделия нескольких сортов, два-три наименования бакалейных продуктов. Тот же зеленый горошек в супермаркете имеет 10 наименований в ассортименте, а в придомовом вы увидите только два.
С точки зрения экспертов «Восточного Союза», сам по себе этот формат придомовых магазинов вполне можно масштабировать как сетевой, но требующий гораздо более внимательного отношения к покупателю, чем, например, супермаркет. Поскольку сейчас IT-технологии позволяют отслеживать практически все показатели работы магазина и потребительского спроса, преимущество в таком обеспечении придомовых магазинов в стратегической перспективе имеют крупные сети и различные объединения — у владельца маленького магазинчика просто нет возможностей для таких вложений, а «ручной» труд в этом сегменте точно уходит в прошлое. Другой важный вопрос, влияющий на развитие формата, — обеспечение логистики, и здесь также больше перспектив у сетевого ритейла.
В то же время, как заметил один из владельцев продуктовых магазинов на Первой Речке, сетевые домашние магазины будут бороться за место под солнцем с крупными сетевыми моллами, а в обыкновенный небрендовый магазин покупатель всегда забежит за тем же зеленым горошком или сайкой хлеба. Среди основных конкурентов бизнесу предприниматель называет лишь систему налогообложения, «упрощенка» и патент для торговли в этом году встали в два-три раза дороже, чем прежнее ЕНВД.
По мнению Эльвиры Лис, если толковый предприниматель захочет сделать во Владивостоке продуктовую сеть с интересным ассортиментом товаров и хорошим сервисом, и будет это воплощать в жизнь 24 на 7, то у него все получится: «Неужели часть людей, которые вывозят продукты тележками в выходные дни из торговых центров, чтобы не блуждать по огромным площадям, не пойдут в хороший придомовой магазин, где есть ассортимент и сервис? Уверена, пойдут».
Всем пришел дискаунтер или… «премиум»
Дискаунтеры — это следующая ступень продуктового ритейла. «Экономыч» от Реми, и «Близкий» от Самбери сегодня представляют этот формат в Приморском крае. Фактически на пятки им наступают так называемые дарксторы — пункты выдачи заказов онлайн-магазинов, которые сегодня готовы доставлять и продукты питания. Как поясняют в «Восточном союзе», красноярские, иркутские и хабаровские ритейлеры также делают ставку на магазины низких цен, при этом их стратегия в этом сегменте зиждется на двух ключевых решениях — супер-точное предложение для покупателя и эффект масштаба, позволяющий договариваться о более выгодных условиях с поставщиками.
Как замечают приморские ритейлеры от розницы, продуктовый премиум-сегмент будет востребован всегда.
— В сети моих магазинов ряд товаров действительно сегодня можно отнести к дорогостоящим, та же пачка японского печенья стоит одну тысячу рублей, и знаете, мы не успеваем их ввозить, настолько быстро разбирают лакомство, то же самое происходит с конфетами «Макадамия», кофе «Максим». Эти продукты не залеживаются на прилавках, их разбирают и ждут следующих поставок. В то же время строго разделять покупателей на элитных и скромных в таких торговых точках нельзя, — уточняет владелица торговой сети «Магазинчик японских товаров».
Как говорят собеседники «Золотого Рога», премиум-сегмент меняется в количественном измерении, эта тенденция, к сожалению, сегодня наблюдается не только на Дальнем Востоке. Но в данном случае не надо забывать о таком понятии ритейла как удовлетворение покупательской миссии: практически каждый из нас в разных жизненных ситуациях может оказаться в магазине с различными задачами.
— Например, традиционно вы покупаете хлеб и молоко в магазинчике у дома, вы привыкли к определенной марке, стоимости и расположению на полке, — и это одна ваша покупательская миссия. Но через неделю, допустим, у вашей бабушки юбилей, вы хотите порадовать ее гостинцами и деликатесами — и для этого вы вполне готовы отправиться в другой магазин, где есть необходимый продуктовый набор, это другая покупательская миссия. Но при этом премиум-сегмент всё равно продолжит развиваться. Кстати, мы не исключаем, что премиум-сегмент будет востребован в онлайне даже больше, чем дискаунтеры, — предполагают наши собеседники из «Восточного Союза».
Если говорить об основных условиях прихода федеральных, а точнее иностранных сетей (ведь основные бенефициары «Ленты», «Ашана» — зарубежные владельцы), а это количество покупателей и развитая логистика, то в этом смысле наш регион таким гигантам не очень интересен, подчеркивают специалисты «Восточного Союза». По сравнению с европейской частью России, на Дальнем Востоке и в Приморье мало распределительных центров, слабая автоматизация, длинные «плечи» перевозки, а плотность населения слишком мала.