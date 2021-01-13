Приморцам полюбился безнал

Приморцам полюбился безнал

Сегодня, 17:05
Политика
Количество операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт в Приморье выросло более чем на треть и составило почти 33 млн транзакций по итогам девяти месяцев 2020 года. Объем таких операций увеличился на 9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, превысив 265 млрд руб.

Приморский край показал самый большой прирост доли покупок по картам от общего количества транзакций среди регионов ДФО: она увеличилась на 4,4 процентных пункта до 93%. Таким образом, лишь 7% операций с картами — это снятие наличных денег.

«Доля безналичных операций по картам постоянно увеличивается. В 2020 году этому способствовала и пандемия, подтолкнувшая к развитию дистанционные сервисы, и расширение платежной инфраструктуры. Так, число электронных терминалов для оплаты товаров и услуг в Приморье к октябрю превысило 46 тысяч единиц. Это на четверть больше, чем годом ранее», — рассказал заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.

Число операций по снятию наличных денежных средств уменьшилось на 19%, или на 6 млн единиц. Их объем снизился незначительно.

Всего на территории края было выдано более 3,7 млн банковских карт, рост за год составил 7%. На каждого приморца в среднем приходится две банковские карты.

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