Приморцам полюбился безнал

«Доля безналичных операций по картам постоянно увеличивается. В 2020 году этому способствовала и пандемия, подтолкнувшая к развитию дистанционные сервисы, и расширение платежной инфраструктуры. Так, число электронных терминалов для оплаты товаров и услуг в Приморье к октябрю превысило 46 тысяч единиц. Это на четверть больше, чем годом ранее», — рассказал заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.