Совместная работа с губернатором ведет к общему благу – Игорь Чемерис

— На протяжении 10 лет вы являетесь депутатом ЗС ПК. Расскажите пожалуйста, как парламентариям, региональному правительству и главе Приморья удается приходить к общему знаменателю в законотворческой деятельности? Есть ли законы, которые бы вы хотели выделить и которые были созданы в тесной сшивке с региональной властью.
Действительно, очень важно, чтобы все субъекты законотворчества — и губернатор, и депутаты, и опосредованно муниципалитеты и простые граждане — работали в единой связке — руководствуясь принципом общего блага. Все мы исходим из главного тезиса: как нормы закона смогут улучшить качество жизни приморцев.
— Отмечу, что нам удалось достичь полного взаимопонимания с исполнительной властью при разработке мер социальной поддержки для детей-сирот, молодых специалистов, при создании мер поддержки для ветеранов войны и труда, и для детей войны. В основе практически каждого из этих законов лежат инициативы нашего нынешнего губернатора или правительства, а также депутатов.
Взять, к примеру, школьное питание: губернатор поддержал предложение депутатов, и сумма, которую бюджет тратит на питание школьников младших классов и учащихся среднего и старшего звена — значительно возросла. Кроме того, питание стало гораздо разнообразнее и полезнее. А депутаты парламента, в том числе, и нашего комитета, взяли на себя ответственную миссию — обеспечение контроля качества продуктов в рационе школьников. В течение учебного года мы проводим мониторинг качества школьного питания, выявляем недобросовестных поставщиков. Такая работа положительно сказывается на качестве продуктов, которые получают дети. И самое главное — питание не только бесплатное, оно еще и вкусное, оно нравится детям.
— А есть ли примеры, когда власти края разработали работающие меры поддержки молодых кадров?
— Совместно с губернатором и правительством Приморья, разрабатывая меры поддержки для молодых специалистов, мы, прежде всего, думали о том, чтобы они, выйдя на работу, не растеряли свой энтузиазм и любовь к профессии. Мы старались привлечь и удержать их на рабочем месте — особенно учителей и врачей, как в сельских больницах, детских садах и школах так, и в крупных городах Приморья. Для этого нужны и достойная оплата, и благоприятные условия труда, и возможность приобрести собственное жилье. И все эти меры уже действуют. В частности, на моем 9 округе, молодые специалисты пришли работать и в школы поселка Трудовое, и в школы Артема. И очень важно, что все они благополучно влились в профессиональные коллективы.
— Вы много лет состоите в партии «Единая Россия», расскажите пожалуйста, насколько активна фракция в составе Законодательного Собрания Приморского края?
— Сегодня наша фракция не только самая большая по численности, а, пожалуй, и наиболее сплоченная, и от этого продуктивная в своих решениях и действиях. Более того, губернатор Приморья возглавляет региональное отделение партии, от этого у депутатов-единороссов ответственность за качество законотворческой работы значительно выше, чем у других коллег-депутатов.
Не так давно наша фракция, а вместе с нами и все депутаты Законодательного Собрания, поддержала ряд социально направленных законотворческих инициатив партии «Единая Россия», внесенных в Государственную Думу по предложению Президента России Владимира Путина. Одна из ключевых поправок касалась установления выплаты больничных по уходу за детьми в возрасте до 7 лет в размере 100% от среднего заработка родителя. Теперь родители малышей, особенно те, у кого небольшой трудовой стаж, смогут почувствовать себя более защищенными и обеспечить своим детям надлежащее лечение и уход. Поправка вступит в законную силу уже 1 сентября текущего года.
Особо хочу подчеркнуть, что депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании регулярно проводят встречи с жителями на своих округах. Люди помогают нам узнать, как работают уже принятые меры социальной поддержки, и, при необходимости, спланировать их корректировки, исходя из возможностей бюджета.
— Совместно с Правительством Приморья вы инициировали творческий онлайн-конкурс «Заря Приморья», который собрал огромное количество участников со всего региона. В чем особенность такого способа коммуникации с населением?
— «Заря Приморья» — беспрецедентный творческий онлайн проект для нашего края, мы собрали более 800 участников в различных номинациях. С момента запуска конкурса «Заря Приморья» и до подведения итогов работы профессионального жюри — конкурс проходил в условиях режима повышенной готовности, когда у творческих людей просто не было иной возможности делиться с миром своими талантами.
Конкурс «Заря Приморья» проходил в мае 2020 — январе 2021 на онлайн площадке https://vk.com/zaryaprim Свои видео прислали более 800 конкурсантов (солисты и творческие коллективы) со всего Приморского края, городов России и ближнего зарубежья. Возраст участников: от 6 лет — до 70 лет.
И мы приняли этот вызов, получив потрясающий результат! Люди откликнулись, прислали свои видео на конкурс, и терпеливо ждали решения жюри. Благодарен участникам, что поверили нам, и поделились своим искусством. Признателен всем фанатам, родителям, педагогам, а также нашему Профессиональному жюри его за оперативность и объективность!
География призеров и победителей конкурса: Владивосток, Артем, Уссурийск и Находка. Партизанск, Дальнегорск, Лесозаводск, Арсеньев и Лучегорск, а также Хорольский, Дальнереческий, Пограничный, Ярославский, Хасанский, Анучинский, Октябрьский, Кировский районы. Кроме того, в конкурсе есть победители из Архангельска и Донецкой народной республики.
По итогам конкурса мы выявили 128 призеров (из них 56 первых мест) со всего Приморского края, а также из других городов России, и уже проводим награждения в муниципалитетах края. Однако имя конкурсанта, получившего Гран-при — оплаченное обучение в Дальневосточном Государственном институте искусств — мы пока держим в секрете!
— Какие проблемы есть в Артеме и как их нужно решать?
— Артемовский городской округ, без сомнения, сегодня задает тренд и архитектуру взаимоотношений всех уровней власти, и модель социально-экономического развития территории, ориентированного на формирование качественно иной комфортной городской среды. Очень важную роль в этом играют и сами жители территории.
Приемы граждан, которые мы регулярно проводим на округе, работа мобильной приемной, звонки жителей в прямой эфир показывают, что качественно изменилась тональность и формат обращений. Чаще всего жители приходят с вопросами, касающимися улучшения качества жизни: о благоустройстве и асфальтировании придомовых территорий, установке мусорных контейнеров и вывозе мусора, замене кровли, ремонте подъездов, электросетей, ремонте внутриквартальных дорог, улучшении коммунально-бытовых условий и переселении из ветхого жилья. Обращаются также и коллективы, и спортсмены, и школы, детские сады, и граждане всех возрастов и профессий.
Люди доверяют и идут с конкретными вопросами, предлагают свои решения, порой советуют. Жители знают, что их запросы сразу же принимаются в работу, и через некоторое время уже реализуются. Оттого люди доверяют и снова обращаются за помощью, вносят свои предложения, участвуют в развитии своей территории. Важно сохранить это доверие жителей к власти, усилить, приумножить его.