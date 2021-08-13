Совместная работа с губернатором ведет к общему благу – Игорь Чемерис

— Совместно с губернатором и правительством Приморья, разрабатывая меры поддержки для молодых специалистов, мы, прежде всего, думали о том, чтобы они, выйдя на работу, не растеряли свой энтузиазм и любовь к профессии. Мы старались привлечь и удержать их на рабочем месте — особенно учителей и врачей, как в сельских больницах, детских садах и школах так, и в крупных городах Приморья. Для этого нужны и достойная оплата, и благоприятные условия труда, и возможность приобрести собственное жилье. И все эти меры уже действуют. В частности, на моем 9 округе, молодые специалисты пришли работать и в школы поселка Трудовое, и в школы Артема. И очень важно, что все они благополучно влились в профессиональные коллективы.