На грядущих выборах в Госдуму приморцев ждут инновации

На грядущих выборах в Госдуму приморцев ждут инновации
На грядущих выборах в Госдуму приморцев ждут инновации
Сегодня, 18:06ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Грядущая выборная кампания продлится с 17 по 19 сентября — целых три дня. Также граждан ждет другая новинка — продукт своего времени.

Уже с 17 сентября, граждане, которые определились со своим выбором смогут отдать свой голос за того или иного кандидата на выборах в Госдуму Российской Федерации. Как рассказал председатель Молодежной общественной палаты Приморья Андрей Брянский, каждый совершеннолетний получит возможность проголосовать в электронном формате, дистанционно.

«Я и сам как представитель молодежи за современный подход, который позволит мне отдать свой голос в удобной, соответствующей настоящему времени форме. При должном уровне информационной безопасности, разумеется», — подчеркнул Андрей Брянский.

Общественник отметил, что современные технологии смогут повысить интерес молодежи к выборам.

А интерес к выборам у населения России достаточно высок. Опираясь на последние исследования, эксперты заключили, что лидерство удерживает «Единая Россия», за которую намерены голосовать около 41% опрошенных. Именно этой партии пророчат абсолютное большинство в парламенте.

Тем не менее, есть в стране запрос и на новые партии. Согласно прогнозам, они наберут около 20 процентов голосов, тогда как в прошлый раз набрали лишь 10.

Сюжеты:
Приморье
политикавыборыПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы