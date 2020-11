В Приморье пресекли экспорт «криминальной революции»

Криминальная сущность «хабаровских протестов» всплывает в соседних регионах

Во Владивостоке задержан и на 10 суток отправлен под арест за публичное демонстрирование запрещенной символики хабаровский активист. Он с нарушением закона пытался организовать сбор подписей в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Вместе с «криминальным» агитатором из Хабаровска задержаны помогавшие ему владивостокские представители несистемной оппозиции. Тема «протестов против политических репрессий» медленно, но верно исчезает из информационной повестки дальневосточного региона. И столь же неумолимо проявляется истинная подоплека четырехмесячных «прогулок», «кормлений голубей» и прочих проявлений «гражданственности». А на деле – циничного давления на власть и общество в интересах вполне конкретной социальной группы. С каждым днем появляется все больше фактов и свидетельств того, что за этим маячит региональная организованная преступность. Которая сегодня заинтересована распространить запущенную ею «криминальную революцию» с Хабаровска на соседние и не очень регионы. А вот стремление представителей так называемой «несистемной оппозиции» поучаствовать в раскачке протеста во Владивостоке на «кейсе Фургала» показательно. Вместе с хабаровским активистом задержали и некоего Максима Хозяйкина – известного правоохранителям Владивостока активиста, мнящего себя «борцом за все хорошее против всего плохого». Показательно то, что в Хабаровске раскачать протест пытаются наркоманы, сексуальные извращенцы, «профессиональные» оппозиционеры и прочие городские сумасшедшие. Одни давно это сделали для себя заработком, у других – свои интересы. Поэтому крутятся вокруг подобных мероприятий они неспроста. Видимо, надежда на монетизацию практически угасших протестов еще теплится. Есть еще и представители криминалитета, которым сильная власть не нужна по определению, если она не в их руках, разумеется. С арестом Фургала хабаровский и связанный с ним криминалитет утратил практически все, что имел в этой сфере. Коррумпированные чиновники не в счет – они чужие, другой «масти». И вот за то, чтобы так или иначе, с Фургалом или без (а вопрос, похоже, стоит уже так) вернуть утраченные позиции – криминальный мир готов биться. Не зря на шествиях и митингах в поддержку Фургала неоднократно был замечен криминальный авторитет Владимир Податев, известный, как «Пудель. Вместе с тем, политконсультант Андрей Кудисов считает, что во всей этой истории еще не прозвучало веского слова силовиков. По мнению специалиста, не стоит принимать предельно корректную работу правоохранителей с протестующими за слабость или нерешительность. «Все четыре месяца, что проходят протесты в Хабаровске, правоохранители митингующих не трогают. Но и вольничать особо не дают. Нигде. Палатки у администрации Хабаровского края протестующие поставить так и не смогли, хоть пытались не раз. Когда во Владивосток прибыл агитировать за Фургала, вмешалась уже местная полиция. Сигнал дан четкий: импорта протестных и экстремистских настроений из других регионов страны в Приморье не будет», – говорит эксперт. Кроме того, силовики еще никак не реализовали оперативные наработки, сделанные в разгар протестных выступлений. По некоторым данным, они касаются организации протестных акций, источников и каналов их финансирования, активистов и других элементов анатомии протеста. Профессионалы полагают, что это лишь вопрос времени. Или активности хабаровских экспортеров «криминальной революции»: если власть сочтет ее чрезмерной, реакция последует незамедлительно.

