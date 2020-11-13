В Приморье пресекли экспорт «криминальной революции»

Есть еще и представители криминалитета, которым сильная власть не нужна по определению, если она не в их руках, разумеется. С арестом Фургала хабаровский и связанный с ним криминалитет утратил практически все, что имел в этой сфере. Коррумпированные чиновники не в счет – они чужие, другой «масти». И вот за то, чтобы так или иначе, с Фургалом или без (а вопрос, похоже, стоит уже так) вернуть утраченные позиции – криминальный мир готов биться. Не зря на шествиях и митингах в поддержку Фургала неоднократно был замечен криминальный авторитет Владимир Податев, известный, как «Пудель.