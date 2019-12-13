Путин отправил в отставку главу самого странного дальневосточного региона

«Я, признаться, удивлён этим назначением. Ведь на развитие области работает не один губернатор. Работает целая команда - депутаты Госдумы, сенаторы. Ростислав Гольдштейн долгое время был сенатором от ЕАО. Никаких успехов область за этот период не продемонстрировала. У меня остаётся стойкое ощущение, что вариант присоединения ЕАО к соседней Амурской области не остался в прошлом. Есть уверенность, что это рано или поздно произойдёт, а Гольдштейн нужен лишь для того, чтобы подготовить это объединение. Это не тот руководитель, который сможет исправить положение в беднейшем и несчастнейшем регионе Дальнего Востока. Возможно, он нужен просто для того, чтобы как-то успокоить народ в преддверии выборов 2021 года. Выборы губернатора ЕАО могут быть ознаменованы чередой скандалов. Хабаровские либерал-демократы не оставляют надежд повторить успех 2018 и 2019 года в Хабаровском крае, в ЕАО очень сильны коммунисты, они объединяют там протест. Будем наблюдать за ситуацией в ЕАО. Надежд на счастливый исход, на улучшение ситуации там, увы, не появилось», — сказал Илдус Ярулин.