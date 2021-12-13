Депутаты Думы Хасанского района обратились к губернатору с просьбой о реформе МСУ

Хасанский район может попасть в следующую волну реформы местного самоуправления вместе с ещё четырьмя муниципалитетами Приморья. Такие планы значатся в повестке местных и краевых властей на 2022 год.

Масштабная реформа местного самоуправления началась в крае ещё в сентябре 2019 года. На сегодня статус «муниципальный округ» получили уже восемь территорий, принявших решение об объединении муниципального района и поселений, – это Анучинский, Пограничный, Чугуевский, Лазовский, Октябрьский, Тернейский, Ханкайский и Хорольский районы. Пандемия приостановила процесс на какое-то время, но пора уже возвращаться к реализации ранее намеченных планов. Ведь согласно федеральному законодательству, все муниципальные районы до 2025 года должны быть преобразованы в муниципальные округа. О перспективах развития территории в новых условиях рассказала председатель Думы Хасанского района Вероника Ильина. Она пояснила, что муниципальная реформа позволит значительно упростить саму систему управления и финансирования территории. Это выльется в экономию средств, которые можно направить на социально-экономическое развитие района. - Сегодня органы местного самоуправления разделены на два уровня. Первый – городские и сельские поселения, второй – муниципальные районы и городские округа. В каждом муниципальном районе есть районные администрации, избраны думы. При этом уровнем ниже – в городских и сельских поселениях этого же района есть свои администрации и депутаты. Объединение в округа предполагает централизацию органов местного самоуправления. Все поселения, объединённые в округ, становятся единой административной единицей, при этом территориальное деление не меняется. На примере Хасанского района, в котором восемь поселений - шесть городских и два сельских, это означает, что вместо восьми администраций и восьми муниципальных комитетов, которые работают сейчас и над которыми есть ещё и власти муниципального района, будет единая администрация, единый представительный орган, куда будут избираться депутаты от каждой территории, а также единый бюджет, - пояснила Вероника Ильина. Она отметила, что, прежде всего, от реализации реформы выиграют местные жители. Поскольку централизация власти позволит повысить эффективность управления, а также сократить расходы на чиновничий аппарат, в том числе на выборы – их количество сократится в восемь раз. Помимо всего, для население упрощается решение различных проблем. Ведь не секрет, что сегодня по одним вопросам они вынуждены обращаться к властям поселения, по другим – в районные администрации. — Это создаёт предпосылки к тому, что порой ответственность просто перекладывается, и люди, порой, уже не понимают, где им искать помощи в решении своих трудностей, - подчёркивает Вероника Ильина. Она отметила, что наступающий год для Хасанского района – удачное время для объединения в муниципальный округ городских и сельских поселений. - В нескольких поселениях Хасанского района сложилась неблагоприятная финансовая ситуация, я бы даже сказала – критическая, - считает Вероника Ильина. - В первую очередь это Барабашское сельское поселение, которое фактически сегодня является банкротом. Оно небольшое и практически не имеет собственных доходов, но при этом несёт финансовые обязательства. В 2018 году в бюджет поселения были перечислены средства Минобороны в счёт уплаты земельного налога. Однако после перерасчёта выяснилось, что поселение должно вернуть почти 14 миллионов рублей излишне уплаченных денег. Сейчас эти средства списываются со счетов администрации. Удержание происходит не только доходов, поступающих в бюджет, но и с дотаций из региональной казны. На сегодня у поселения значительный долг перед поставщиками услуг, по оплате бюджетных контрактов, а также трёхмесячная задержка по выплате зарплат. Вероника Ильина добавила, что это не единственное проблемное поселение. Только немногим легче положение Краскинского городского поселения, которое едва сводит концы с концами. При таком бюджете у поселения нет шансов на участие в каких-либо государственных программах, поскольку невозможно обеспечить софинансирование. Для этих территорий проведение муниципальной реформы в ближайшее время было бы выходом. Ещё одна веская причина, по которой наступающий год – хорошее время для её проведения на территории Хасанского района, это истечение в 2022 году полномочий глав наиболее крупных поселений – Славянского и Зарубинского. Это почти половина населения района, и проведение реформы в следующем году избавит муниципалитет от лишних расходов на выборы глав, полномочия которых так или иначе истекут намного раньше окончания их срока. Вероника Ильина подчеркнула, что в Хасанском районе подавляющее большинство глав и депутатов поселений поддерживают объединение городских и сельских поселений. Несмотря на то, что реформа прекратит полномочия ряда депутатов. - Мы работаем в первую очередь в интересах избирателей, поэтому большинство районных депутатов абсолютно адекватно оценивают ситуацию и готовы к такому развитию событий. Так или иначе, мы готовы работать до конца – прекратятся ли наши полномочия в результате муниципальной реформы в 2022 году или в результате истечения их срока в 2023 году, - заявила председатель Думы Хасанского района Вероника Ильина.

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