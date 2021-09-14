Галина Курносенок оценила решение с видеонаблюдением на выборах

На грядущих выборах, которые пройдут в Приморье с 17 по 19 сентября, будут активно фиксировать все возможные нарушения. Для этого будут использовать камеры. Руководитель некоммерческой организации «Венец» Галина Курносенок отметила, что такая мера даст ощутимые результаты.

Эксперт отмечает, что видеофиксация нарушений даст уверенность избирателям в том, что выборы пройдут без нарушений. Теперь на участках будут работать и общественные наблюдатели, и техника, что даст определённый эффект. Галина Курносенок рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» о том, что камеры помогут предотвратить определённые провокации. Также она пожелала работникам избирательных участков терпения и выдержки в эти три ответственных дня. Отметим, что за организацию видеонаблюдения отвечает Ростелеком. Сотрудники компании будут следить за работой камер в дни выборов и создадут видеоархив. В ЦИК РФ также подчеркнули, что особое внимание уделят участкам, в которых фиксировались нарушения в минувшие годы. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что предыдущие провинившиеся кадры уже сменили. Теперь специалисты создали все условия, чтобы забросить сразу несколько бюллетеней в урну или принести готовый бланк не выйдет.

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