Галина Курносенок оценила решение с видеонаблюдением на выборах

Эксперт отмечает, что видеофиксация нарушений даст уверенность избирателям в том, что выборы пройдут без нарушений. Теперь на участках будут работать и общественные наблюдатели, и техника, что даст определённый эффект.
Галина Курносенок рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» о том, что камеры помогут предотвратить определённые провокации. Также она пожелала работникам избирательных участков терпения и выдержки в эти три ответственных дня.
Отметим, что за организацию видеонаблюдения отвечает Ростелеком. Сотрудники компании будут следить за работой камер в дни выборов и создадут видеоархив.
В ЦИК РФ также подчеркнули, что особое внимание уделят участкам, в которых фиксировались нарушения в минувшие годы. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что предыдущие провинившиеся кадры уже сменили. Теперь специалисты создали все условия, чтобы забросить сразу несколько бюллетеней в урну или принести готовый бланк не выйдет.