Россияне стали больше денег тратить на лекарства в 2020 году

При этом 68% участников опроса ожидают, что работодатели также будут проявлять больше заботы об их здоровье. 35% из них называют заинтересованность компании в здоровье коллектива главным конкурентным преимуществом организации на рынке труда. 41% опрошенных с радостью будут проходить профилактические осмотры, инициированные работодателем, 32% готовы к регулярным тестированиям их состояния здоровья, 29% не отказались бы от того, чтобы в их компании появился корпоративный информационный портал о здоровье.