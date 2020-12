Россияне стали больше денег тратить на лекарства в 2020 году

Более 80% сотрудников российских компаний в условиях пандемии стали вдвое больше тратить на лекарства. К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина», по итогам проведения анонимного опроса сотрудников 500 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год.

84% опрошенных признались, что их траты на лекарственные средства, препараты для поддержания иммунитета, витамины и средства защиты (маски и антисептики) в условиях пандемии выросли вдвое. 51% респондентов также рассказали о том, что как минимум на треть выросли их расходы на медицинские гаджеты, поскольку им пришлось купить тонометр, пульсоксиметр, кислородные баллончики, инфракрасный термометр или небулайзер. При этом 68% участников опроса ожидают, что работодатели также будут проявлять больше заботы об их здоровье. 35% из них называют заинтересованность компании в здоровье коллектива главным конкурентным преимуществом организации на рынке труда. 41% опрошенных с радостью будут проходить профилактические осмотры, инициированные работодателем, 32% готовы к регулярным тестированиям их состояния здоровья, 29% не отказались бы от того, чтобы в их компании появился корпоративный информационный портал о здоровье. «Забота о здоровье в этом году стала настоящим трендом, перейдя из личных привычек отдельных людей в необходимый атрибут корпоративной политики компаний. Люди действительно стали больше тратить на медикаменты и лечение, поэтому работодателям важно со своей стороны поддержать их: программы компаний, ориентированные на поддержание и улучшение здоровья персонала не только повышает лояльность со стороны сотрудников, но и становится своеобразной инвестицией и улучшает экономические показатели организации», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter