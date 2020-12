С начала года цены на продукты питания в Приморье выросли на 5,5%

В конце прошлой недели Владимир Путин раскритиковал работу Кабмина в связи с ростом цен на социально значимые продукты. Разговор был крайне жёстким и не приятным для многих министров.

«Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае, по этим позициям известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит. При этом я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты, и самое главное — должен быть достигнут результат», -заявил президент. Реакция была моментальной. Премьер-министр, не снимая с себя ответственности, поставил конкретные задачи по выходу из сложившейся ситуации. «Хочу напомнить, что еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание, но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором. Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию. Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек. Не надо наживаться на людях, в нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», — отметил Михаил Мишустин. Внимание к ситуации первых лиц государства привело к мгновенной реакции «на местах». Уже на следующий день Минпромторг Приморья провёл совещание с руководством крупных торговых сетей края, на котором была достигнута договорённость о фиксации цен на некоторые продовольственные товары. "Учитывая, что в последнее время отмечен рост цен на сахар, масло растительное, была проведена рабочая встреча с представителями крупных торговых сетей. Есть доверенность, что будет реализация продуктов в соответствии с утвержденными рекомендованными ценами. В рамках этого проекта мы договорились с крупными торговыми сетями о фиксации цен на ряд продуктов. В частности, масло растительное и сахар реализуются в рамках социального проекта "Доступное Приморье", - заявила начальник отдела организации торговли Минпромторга Приморья Наталья Золина. Однако фиксация цен вовсе не значит возврат их на уровень прошлого года. Стоимость многих продовольственных товаров даже по официальной статистике давно обогнала заявленную Росстатом инфляцию в 3,8%. Общий рост цен за период январь-ноябрь составил 4,5%. В Приморье же эти цифры намного выше. По данным Примстата, в среднем цены на продукты питания с начала года выросли на 5,5%. В первую очередь, конечно, за счет подорожания плодоовощной продукции на 5% за месяц и на 13% по отношению к декабрю 2019 года. Абсолютный рекордсмены – свежие огурцы и помидоры, за месяц они подскочили в цене сразу на 20%. В ноябре стал дороже картофель на 4%, на 5% - чеснок, капуста белокочанная свежая, морковь. Падение цен на яйца (на 14% с начала года) сменилось в ноябре резким ростом на 5%. Отмечен рост цен на сахар: за месяц он подорожал на 2%, а по сравнению с декабрем прошлого года – вообще в полтора раза. Лидирующую позицию занимает масло подсолнечное, цены на которое за месяц выросли на 15%. А вот сливочное масло неожиданно стало дешевле на 2%. Не приятный сюрприз ждёт тех, кто привык видеть на Новогоднем столе красную икру. На фоне неблагоприятной лососевой путины этого года в ноябре она подорожала на 6%, а по сравнению с декабрем прошлого года – на 18%. Все эти изменения актуальны на начало декабря. До конца года ещё более двух недель, и, как показывает практика, ретейлеры вряд ли упустят возможность ещё выше поднять цены, играя на предпраздничном настроении россиян. Однако задача «Разобраться с ценами в течении недели», поставленная президентом страны, может несколько охладить пыл торговых сетей. Кто в данной ситуации окажется сильнее, административный ресурс или желание заработать покажет время.

