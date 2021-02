Ещё 122 обманутых дольщика получили ключи от квартир в Приморье

Более 120 человек получили квартиры в семнадцатиэтажном доме в Артёме. В городе сдали в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на улице Интернациональная, 73. Объект удалось достроить при поддержке краевого Фонда поддержки обманутых дольщиков.

«Восстановлены в правах 122 человека. После подписания акта ввода в эксплуатацию в течение двух месяцев производится постановка дома на кадастровый учет, и тогда застройщик приступает к подписанию актов передачи квартир гражданам», – уточнила Ольга Сун-жаю, генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» (оперативная дирекция НО «ФППК»). На достройку были направлены средства из краевого бюджета. Вернуть деньги удастся благодаря оставшимся непроданными квартирам. Застройщик их реализует, а полученные средства вернёт региональному правительству. Застройщик, ООО «ДВ Монолит» должен был сдать объект в 2015 году, но в итоге компания нарушила свои обязательства из-за финансовых сложностей. В 2020 году дом был передан в Фонд поддержки обманутых дольщиков, благодаря которому на достройку объекта удалось выделить 175 миллионов рублей. «Завершением строительства занималась компания ООО “Хоттей”, выбранная по результатам конкурсных процедур. Работы приняты без замечаний, дом готов к эксплуатации. В течение пяти лет действует гарантия на выполненные работы и в случае, если у граждан возникнут замечания, подрядчик обязан их устранить», – напомнили специалисты фонда. За последние два года власти Приморья помогли достроить уже 13 домов, квартиры в которых получили более двух тысяч человек. В планах у Фонда — сдача ещё пяти проблемных объектов, квартиры в которых ждут 1071 человек. Отметим, необходимость решения проблемы обманутых дольщиков губернатор Олег Кожемяко декларировал ещё в ходе своей предвыборной кампании в 2018 году. Тогда он начал проводить первые встречи с людьми, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков. Тогда же были приняты первые стратегические шаги по ликвидации проблемы: разрабатывались механизмы бюджетного финансирования строек. В итоге был создан Фонд поддержки обманутых дольщиков, который взял на себя работу с недостроями и взаимодействие с дольщиками.

