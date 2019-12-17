Юрий Трутнев представил врио губернатора Еврейской автономной области

«Еврейская автономная область сталкивается с достаточным количеством проблем, связанных с социальным развитием и с развитием экономики. Многое надо сделать для того, чтобы люди жили лучше. Сегодня Еврейская автономная область по многим показателям, связанным с жизнью людей, замыкает рейтинг дальневосточных регионов. Ростислав Эрнстович избирался депутатом Государственной Думы, занимался проблемами развития Севера и Дальнего Востока. С 2015 года представлял регион в Совете Федерации. Был успешным предпринимателем. У него достаточно большой опыт, который он, уверен, применит для того, чтобы лучше жили люди, чтобы Еврейская автономная область развивалась. Мы, конечно, будем помогать», - отметил Юрий Трутнев.