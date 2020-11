Юрий Трутнев представил врио губернатора Еврейской автономной области

16 декабря в Биробиджане заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил аппарату губернатора и правительству ЕАО нового главу региона

16 декабря в Биробиджане заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил аппарату губернатора и правительству ЕАО нового главу региона Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейна. «Еврейская автономная область сталкивается с достаточным количеством проблем, связанных с социальным развитием и с развитием экономики. Многое надо сделать для того, чтобы люди жили лучше. Сегодня Еврейская автономная область по многим показателям, связанным с жизнью людей, замыкает рейтинг дальневосточных регионов. Ростислав Эрнстович избирался депутатом Государственной Думы, занимался проблемами развития Севера и Дальнего Востока. С 2015 года представлял регион в Совете Федерации. Был успешным предпринимателем. У него достаточно большой опыт, который он, уверен, применит для того, чтобы лучше жили люди, чтобы Еврейская автономная область развивалась. Мы, конечно, будем помогать», - отметил Юрий Трутнев. 12 декабря Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области. Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 г. в п. Селижарово Осташкинского района Тверской области. В 2007 году закончил Университет Российской академии образования по специальности «коммерция», в 2009 году закончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2015 года Ростислав Эрнстович представлял регион в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. До этого с 2007 года избирался депутатом Государственной Думы, работал в Комитете Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Журнал "Дальневосточный капитал".

