Эксперт: Телелюева лишится шансов на выборах в ЗС ПК и может потерять место в КПРФ

Депутат Думы Владивостока Надежда Телелюева может распрощаться со своими политическими перспективами. По мнению политологов, её сотрудничество со структурами олигарха Михаила Ходорковского не оценят ни избиратели, ни руководство КПРФ в Москве.

В этом году депутат Думы Владивостока Надежда Телелюева намеревалась выдвигаться на выборы в Законодательное Собрание Приморья от КПРФ. Однако теперь её выдвижение может оказаться под вопросом. «Ячейка КПРФ в Приморье уже не раз демонстрировала связь со структурами Алексея Навального, с критикой которого регулярно выступает лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Теперь же члены коммунистической партии в Приморье решились на заигрывание с Ходорковским. Очевидно, в КПРФ не должны больше закрывать глаза на подобное самоуправство отдельных своих членов. Ситуация с Телелюевой — важный сигнал для других партийцев: теперь любое неоднозначное действие может привести и к имиджевым потерям, и к реальным — исключению из партии и крушению политической карьеры», — сказал политолог Павел Наливайко. Эксперты отмечают, что у КПРФ на текущий момент осталось лишь два варианта действий: исключить Телелюеву из партии и откреститься от неё, либо же оставить её в своих рядах, но с условием отсутствия какой-либо электоральной активности с её стороны на выборах в этом году и в следующем, когда будут избирать новый созыв депутатов городской Думы. «Руководство приморского отделения КПРФ уже жёстко обозначило свою позицию в СМИ. Сама же Телелюева вряд ли будет отрицать, что была там и участвовала. Но какое решение примет партия? Если простит всё и забудет, то Телелюева пойдёт на выборы и тогда жди прямой сшивки приморского отделения КПРФ и «Открытой России», которая, как говорит Анатолий Долгачёв, требует запрета КПРФ. Технологически это подарок для других партий на фоне тех событий с несистемной оппозицией, которые развивались в начале года. Если не простит, то, как минимум, надо держать её в стороне от выборов в 2021 году, и разыгрывать длительное разбирательство. В любом случае вызов для КПРФ за несколько месяцев до выборов крайне серьёзный», — отмечают авторы Telegram-канала «Эксперты Приморского края». Напомним, 13 марта СМИ сообщили о задержании Надежды Телелюевой в Москве на форуме муниципальных депутатов в Москве. Организатором мероприятия оказалось движение «Открытая Россия», спонсируемое олигархом Михаилом Ходорковским. Глава Приморского отделения КПРФ Анатолий Долгачёв уже достаточно резко высказался по данному случаю, заявив, что будет инициировано разбирательство и, при необходимости, руководство партии примет самые жёсткие меры. «Форум «Открытой России» — это шабаш антикоммунистических сил, «Открытая Россия» выступает за запрет КПРФ, нашей символики. Ничего общего у этой организации с членами партии КПРФ быть не может. Как только Надежда Георгиевна вернётся, мы с ней встретимся и всё выясним», — сказал Анатолий Долгачёв. По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, подобные случаи должны караться санкциями вплоть до исключения из партии. «Это люди, которые выражают противоположные нам взгляды. Их присутствие там — это нарушение и устава, и программы партии», — заявил Юрий Афонин «Открытым медиа». В отделениях КПРФ в других регионах также достаточно жёстко отнеслись к решению своих однопартийцев посетить мероприятие «Открытой России». Руководитель отделения КПРФ в Тюмени Тамара Казанцева заявила, что местного коммуниста Антона Чупрунова могут исключить из партии.

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