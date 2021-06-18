Депутаты мункома Славянки заявили о самороспуске

Кроме того, сегодня депутаты подготовили открытое письмо на имя президента Владимира Путина, где рассказали о фактах давления со стороны краевых властей. Так, вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко, его заместитель Даниил Гончарук и директор департамента по внутренней политике Захар Овчинников части депутатов обещали устроить проблемы с бизнесом, остальным — угрожали сложностями на работе. При этом присутствовал и глава Хасанского района Иван Степанов.