В Приморье прошел митинг протеста

В Приморье прошел митинг протеста

18 декабря 2019, 15:44
Политика
Народ протестовал, похоже, против всего плохого

Народ протестовал, похоже, против всего плохого

Коммунисты Кавалеровского района во главе с Ириной ИЩЕНКО провели митинг на центральной площади поселка. Они выступили в защиту Павла ГРУДИНИНА, Сергея ЛЕВЧЕНКО, Олега КОНОВАЛОВА. А также подняли ряд вопросов, имеющих значение на территории района.

Рассмотрели проблемы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилфонда, благоустройства дворовых и общественных территорий в МО, о ремонте автодорог в районе, об обеспечении жителей дровами, о состоянии и обеспечении Кавалеровской райбольницы, о тарифах, ценах, ЖКХ, о повышении пенсионного возраста.

Что касается Кавалеровского района, то здесь исполнение таких программ, как переселение из аварийного жилфонда, благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонт автодорог, обеспечение жителей дровами, очень низкое. И это вопрос к главе Кавалеровского городского поселения Павлу ЯКОВЕНКО.

К депутатам Думы района обращаются медработники с их проблемами. Медикам за счет повышения окладов урезают и убирают другие выплаты и надбавки. Участковым терапевтам и педиатрам, а также их медсестрам, снимают 60% медицинского стажа. Убирают доплату в 40% за работу в ночное время. Все это происходит на фоне дефицита кадров, когда врачу приходится дежурить по 5-6 раз в месяц, находясь на рабочем месте по 32 часа.

В акушерско-гинекологическом , травматологическом, терапевтическом, педиатрическом, хирургическом отделениях снижают доплату за работу в ночное время с 40% до 20, убирают медицинский стаж работы и доплаты за вредные условия труда. Выплаты по дорожной карте, согласно майских Указов президента, в отношении кавалеровских медиков не исполняются в полном объеме уже несколько лет.

Также они решили обратиться к главе Кавалеровского городского поселения Павлу Яковенко с требованием разъяснить низкое исполнение ряда социальных программ в МО, обратиться к губернатору Олегу КОЖЕМЯКО за помощью в разрешении проблем Кавалеровской райбольницы, о принятии мер по недопущению снижения зарплаты у медиков. Протестанты обращают внимание губернатора на низкое исполнение ряда социальных программ в районе.

Прозвучали в резолюции и требования заменить правительство РФ, национализировать основные отрасли производства и природные ресурсы, установить жесткий контроль за ценообразованием, снизить пенсионный возраст до прежнего уровня.

Резолюцию митинга направили в Приморское краевое отделение КПРФ, лидеру партии КПРФ Геннадию ЗЮГАНОВУ, губернатору края Олегу Кожемяко, главе Кавалеровского городского поселения Павлу Яковенко, главе Кавалеровского района Сергею ГАВРИКОВУ, в Думу Кавалеровского района.

Татьяна КУРОЧКИНА, фото Владимира БУХАРОВА.

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