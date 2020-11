«Юристом можешь ты не быть, но…»: как не попасться на удочку мошенников с ОСАГО

Даже рядовым водителям, не имеющим никакого отношения к законодательной сфере, следует постоянно повышать юридическую грамотность, дабы не пасть жертвами мошенников в области ОСАГО

В этом уверены эксперты из сферы обязательной автогражданки. Простой запрет перепродажи права на возмещение ущерба в ДТП не решит всех проблем. Недобросовестные «автоюристы» просто могут перейти к использованию использовать более сложных схем. И если водитель хочет по тем или иным причинам заключить договор цессии, он должен внимательно прочитать документ, оценить и взвесить риски, возложенные на него третьей стороной. Договор цессии — одна из самых популярных схем у автомошенников, оперирующих в поле ОСАГО. Большинство автолюбителей подписывают подобные документы, не задумываясь о возможных рисках и подчас не разбираясь в сути. Меж тем может оказаться так, что, заключив договор цессии, посредник будет представлять в суде интересы водителя, получит вместо него некие средства — и далее станет свободным как ветер, в том числе от любых обязательств. — У страховых юристов есть три основных формы работы: договор цессии, оплата ведения процесса в виде процента от суммы иска (реже — гонорар успеха) и фиксированная ставка. В случае запрета первой из них взаимодействие юристов с пострадавшими вероятно будет строиться по второму типу, — считает Андрей Крупнов, руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России. — И если допустить, что существенная часть мошеннических выплат осуществляется при посредничестве коррумпированных судебных органов, запрет цессии не сможет решить проблему полностью. Чтобы обеспечить получение средств водителем в короткий срок, вероятно, будет задействован механизм микрокредитования. Пострадавший получит те же или даже меньшие, за счет более сложной схемы, деньги по кредитному договору, заключенному одновременно с договором на представление интересов в суде. Для пострадавших это, скорее всего, приведет даже к ухудшению условий получения средств. Для деятельности мошенников использование механизма цессии не является обязательным.

