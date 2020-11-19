«Юристом можешь ты не быть, но…»: как не попасться на удочку мошенников с ОСАГО

— У страховых юристов есть три основных формы работы: договор цессии, оплата ведения процесса в виде процента от суммы иска (реже — гонорар успеха) и фиксированная ставка. В случае запрета первой из них взаимодействие юристов с пострадавшими вероятно будет строиться по второму типу, — считает Андрей Крупнов, руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России. — И если допустить, что существенная часть мошеннических выплат осуществляется при посредничестве коррумпированных судебных органов, запрет цессии не сможет решить проблему полностью. Чтобы обеспечить получение средств водителем в короткий срок, вероятно, будет задействован механизм микрокредитования. Пострадавший получит те же или даже меньшие, за счет более сложной схемы, деньги по кредитному договору, заключенному одновременно с договором на представление интересов в суде. Для пострадавших это, скорее всего, приведет даже к ухудшению условий получения средств. Для деятельности мошенников использование механизма цессии не является обязательным.