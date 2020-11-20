Источник: проблемы с водой и электричеством во Владивостоке могут решить к понедельнику

«До понедельника, возможно, устранят», — сообщил источник на предприятии.
Ключевое слово «возможно», так как до сих пор продолжает разрушаться городская инфраструктура, а средств на её починку не хватает, поэтому сроки устранения неполадок могут затянуться.
Так, согласно полученным данным, высоковольтная вышка упала в районе Чуркин — дома в округе остались без электричества. Поднять сооружение нечем — все подъёмники предприятия заняты в работе, а привлечь со стороны не представляется возможным — частные компании отказываются от работ в таких условиях.
Также во ВПЭС сообщили, что свет погас и в пригороде.
«Держится только Вторая речка и Зелёный угол», — сообщил источник.
Кроме того, отключены две подстанции городской ТЭЦ, не работают насосные станции — воды в ближайшее время не предвидится.
Отметим, что на территории Приморского края готовятся ввести режим ЧС. Региональный оперштаб разрабатывает меры поддержки пострадавших и планирует работы по ликвидации последствий циклона.