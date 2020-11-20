Источник: проблемы с водой и электричеством во Владивостоке могут решить к понедельнику

Источник: проблемы с водой и электричеством во Владивостоке могут решить к понедельнику

Сегодня, 12:11ПолитикаPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Источник «Золотого Рога» в мэрии Владивостока рассказал о проблемах в ликвидации последствий непогоды. По его словам, энергосистемы продолжают отключаться, а на починку не хватает оборудования. Ремонт может затянуться до понедельника.

«До понедельника, возможно, устранят», — сообщил источник на предприятии.

Ключевое слово «возможно», так как до сих пор продолжает разрушаться городская инфраструктура, а средств на её починку не хватает, поэтому сроки устранения неполадок могут затянуться.

Так, согласно полученным данным, высоковольтная вышка упала в районе Чуркин — дома в округе остались без электричества. Поднять сооружение нечем — все подъёмники предприятия заняты в работе, а привлечь со стороны не представляется возможным — частные компании отказываются от работ в таких условиях.

Также во ВПЭС сообщили, что свет погас и в пригороде.

«Держится только Вторая речка и Зелёный угол», — сообщил источник.

Кроме того, отключены две подстанции городской ТЭЦ, не работают насосные станции — воды в ближайшее время не предвидится.

Отметим, что на территории Приморского края готовятся ввести режим ЧС. Региональный оперштаб разрабатывает меры поддержки пострадавших и планирует работы по ликвидации последствий циклона.

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