Источник: проблемы с водой и электричеством во Владивостоке могут решить к понедельнику

Так, согласно полученным данным, высоковольтная вышка упала в районе Чуркин — дома в округе остались без электричества. Поднять сооружение нечем — все подъёмники предприятия заняты в работе, а привлечь со стороны не представляется возможным — частные компании отказываются от работ в таких условиях.