Режим ЧС: в Приморье отменяют электрички

Напомним, в крае готовятся вести режим ЧС — непогода сильно ударила по городской инфраструктуре и коммунальному хозяйству региона. Тысячи людей остаются без электричества, воды и отопления. Региональный оперштаб разрабатывает меры поддержки пострадавшим и способы ликвидации последствий циклона.