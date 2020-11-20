Режим ЧС: в Приморье отменяют электрички

Список маршрутов пригородных поездов, которые приостановили транспортное сообщение:
№ 7107/7108 сообщением Владивосток — Кневичи, отпр. Владивосток 18.00;
№ 7207/7208 сообщением Кневичи — Владивосток, отпр. Кневичи 13.25;
№ 7209/7210 сообщением Кневичи — Владивосток, отпр. Кневичи 17.45;
№ 6346 сообщением Кипарисово — Мыс Чуркин, отпр. Кипарисово 18.26;
№ 7307/7308 сообщением Владивосток — Мыс Чуркин, отпр. Владивосток 18.20;
№ 6322 сообщением Надеждинская — Гайдамак, отпр. Надеждинская 17.26;
№ 6305 сообщением Мыс Чуркин — Раздольное, отпр. Мыс Чуркин 01.10;
№ 6459 сообщением Тихоокеанская — Партизанск, отпр. Тихоокеанская 16.15.30;
№ 6479/6480 сообщением Владивосток — Партизанск, отпр. Владивосток 14.00;
№ 6496 сообщением Партизанск — Мыс Астафьева, отпр. Партизанск 18.00;
№ 6481/6482 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 17.38;
№ 6435/6436 сообщением Владивосток — Артем, отпр. Владивосток 17.30;
№ 6463/6464 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 13.32.30;
№ 6437/6438 сообщением Владивосток — Артем-Прим.-I, отпр. Владивосток 20.30;
№ 6401/6402 сообщением Владивосток — Партизанск, отпр. Владивосток 18.30;
№ 6404 сообщением Партизанск — Тихоокеанская, отпр. Партизанск 22.01;
№ 6403 сообщением Тихоокеанская — Партизанск отпр. Тихоокеанская 22.52;
№ 6405/6406 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 00.01.30.
Все маршруты указаны по местному времени.
«Руководство пассажирского комплекса приносит извинения пассажирам пригородных поездов Приморья за доставленное неудобство и просит воспользоваться альтернативным видом общественного транспорта для поездок», — сообщили в филиале РЖД.
Стоит отметить, что приморским родителям рекомендовали не отправлять детей в школы и детские сады из-за действующего циклона.
Напомним, в крае готовятся вести режим ЧС — непогода сильно ударила по городской инфраструктуре и коммунальному хозяйству региона. Тысячи людей остаются без электричества, воды и отопления. Региональный оперштаб разрабатывает меры поддержки пострадавшим и способы ликвидации последствий циклона.