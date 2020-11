Режим ЧС: в Приморье отменяют электрички

Из-за непогоды в Приморском крае приостановили движение пригородных поездов. Сотрудники Дальневосточной железной дороги призывают граждан планировать свои маршруты другим способом.

Список маршрутов пригородных поездов, которые приостановили транспортное сообщение: № 7107/7108 сообщением Владивосток — Кневичи, отпр. Владивосток 18.00; № 7207/7208 сообщением Кневичи — Владивосток, отпр. Кневичи 13.25; № 7209/7210 сообщением Кневичи — Владивосток, отпр. Кневичи 17.45; № 6346 сообщением Кипарисово — Мыс Чуркин, отпр. Кипарисово 18.26; № 7307/7308 сообщением Владивосток — Мыс Чуркин, отпр. Владивосток 18.20; № 6322 сообщением Надеждинская — Гайдамак, отпр. Надеждинская 17.26; № 6305 сообщением Мыс Чуркин — Раздольное, отпр. Мыс Чуркин 01.10; № 6459 сообщением Тихоокеанская — Партизанск, отпр. Тихоокеанская 16.15.30; № 6479/6480 сообщением Владивосток — Партизанск, отпр. Владивосток 14.00; № 6496 сообщением Партизанск — Мыс Астафьева, отпр. Партизанск 18.00; № 6481/6482 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 17.38; № 6435/6436 сообщением Владивосток — Артем, отпр. Владивосток 17.30; № 6463/6464 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 13.32.30; № 6437/6438 сообщением Владивосток — Артем-Прим.-I, отпр. Владивосток 20.30; № 6401/6402 сообщением Владивосток — Партизанск, отпр. Владивосток 18.30; № 6404 сообщением Партизанск — Тихоокеанская, отпр. Партизанск 22.01; № 6403 сообщением Тихоокеанская — Партизанск отпр. Тихоокеанская 22.52; № 6405/6406 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 00.01.30. Все маршруты указаны по местному времени. «Руководство пассажирского комплекса приносит извинения пассажирам пригородных поездов Приморья за доставленное неудобство и просит воспользоваться альтернативным видом общественного транспорта для поездок», — сообщили в филиале РЖД. Стоит отметить, что приморским родителям рекомендовали не отправлять детей в школы и детские сады из-за действующего циклона. Напомним, в крае готовятся вести режим ЧС — непогода сильно ударила по городской инфраструктуре и коммунальному хозяйству региона. Тысячи людей остаются без электричества, воды и отопления. Региональный оперштаб разрабатывает меры поддержки пострадавшим и способы ликвидации последствий циклона.

