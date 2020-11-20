Циклон нарушил работу медицинских учреждений Приморья

Так на ограниченный режим работы перешли медучреждения Первомайского района Владивостока. Инфекционная амбулатория на Черёмуховой, 32 приостановила работу.
В региональном минздраве отметили, что в последние сутки в клиниках Владивостока и Артёма возникают перебои с энергоснабжением. Для подачи электричества используются автономные генераторы на дизельном топливе. Доставка топлива в больницы находится на контроле министерства.
В больницы налажен подвоз бутилированной воды и горячего питания.
«Медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения скорректирован формат работы — изменена маршрутизация доставки тестов в ПЦР-лаборатории, а также доставка пациентов в медучреждения», — рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.
Во Владивостоке и Артёме введён режим ЧС. Сейчас краевые власти готовятся распространить его на весь Приморский край. В региональном оперштабе разрабатываются способы ликвидации последствий непогоды и меры оказания необходимой помощи для пострадавших.