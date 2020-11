Циклон нарушил работу медицинских учреждений Приморья

Больницы и поликлиники Владивостока и Артёма работают в ограниченном режиме из-за отсутствия электричества. Некоторые медучреждения временно приостановили работу, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Так на ограниченный режим работы перешли медучреждения Первомайского района Владивостока. Инфекционная амбулатория на Черёмуховой, 32 приостановила работу. В региональном минздраве отметили, что в последние сутки в клиниках Владивостока и Артёма возникают перебои с энергоснабжением. Для подачи электричества используются автономные генераторы на дизельном топливе. Доставка топлива в больницы находится на контроле министерства. В больницы налажен подвоз бутилированной воды и горячего питания. «Медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения скорректирован формат работы — изменена маршрутизация доставки тестов в ПЦР-лаборатории, а также доставка пациентов в медучреждения», — рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. Во Владивостоке и Артёме введён режим ЧС. Сейчас краевые власти готовятся распространить его на весь Приморский край. В региональном оперштабе разрабатываются способы ликвидации последствий непогоды и меры оказания необходимой помощи для пострадавших.

